Iglesia católica pide por periodistas.-La Iglesia Católica celebró este domingo, la Ascensión del Señor y la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Por segunda ocasión, en menos de un año, el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, le correspondió presidir la eucaristía virtual, donde trasmitió su experiencia de Dios, a través de la comunicación.

“Inició de una manera inesperada, así es el espíritu de Dios, cuando nos llama, estábamos para viajar a los 25 años del ministerio episcopal del Mons. Guillermo Ranzahuer, entonces obispo de San Andrés Tuxtla, estaba presente el Nuncio Apostólico en México, y los amigos de la prensa, querían la nota, porque ese es su trabajo y parecía que no se les iba a dar, entró el administrador del aeropuerto de Veracruz, y abordó al Monseñor José Guadalupe Padilla y le dijo, las personas periodistas quieren una respuesta de usted, están molestos porque no se les ha hecho caso, y me dijo ve y diles algo y yo fui, con la obediencia al servicio que se me pedía”, comentó.

Envió un mensaje a los comunicadores, subrayando la petición del Papa Francisco a los periodistas: “tejer historias que construyan, no que destruyan”.

Iglesia católica pide por periodistas dentro de la 54 Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales

Por ello, dentro de la eucaristía de este domingo, que se realizó a las 10:00 de la mañana, pidió por los periodistas, por su ardua labor.

“Que Dios bendiga a todos los periodistas, su labor en la sociedad es muy necesaria, muchas veces mal pagados, mal comidos, despreciados, pero con esa constancia como la gota de agua, que lleve la verdad a los hombres, y trasmitan siempre una comunicación que edifique y que construya, todos somos iglesia y todos somos invitados a llevar el evangelio a nuestra vida”, concluyó.

Concluyó que todos somos iglesia y todos somos invitados a llevar el evangelio, a través de nuestras vidas.

