Iglesia católica pide no crear juicios contra exsacerdote acusado de feminicidio en Veracruz

Será la FGE quien determine la situación jurídica del exsacerdote Alfonso “N”, detenido por el supuesto asesinato de una mujer.

Ante esto, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, pidió a la ciudadanía evitar condenar o hacer juicios al respecto.

“Por supuesto que la iglesia se ve involucrada y bueno lo único que puedo hacer es pedir perdón por las faltas de uno que ha ejercido como sacerdote y pues ha hecho una cosa tan terrible; recuerden que es un presunto, hasta que no se haga el juicio, así que no condenemos, porque ustedes luego van a condenar, se le acusa, simplemente oramos por él, pedimos perdón y no podemos hacer más”, comentó.

El entrevistado dijo que a la fecha, las autoridades judiciales no han solicitado la presencia a declarar de ningún miembro de la Diócesis de Veracruz.

Destacó que no se puede negar que por ser un sacerdote, la iglesia católica se ve involucrada.

“Hay un fiscal que está llevando el caso y tiene que dar informes, sé que se procedió de acuerdo a la ley”, comentó.

Agregó que “hay que dejar a la autoridad que haga su trabajo”.

Destacó que hay que esperar a que se realicen las investigaciones y no hacer juicios apresurados, hasta que se compruebe si el sacerdote perpetró el feminicidio.

Recordó que se trata de un caso insólito para la Diócesis de Veracruz, ya que resulta impactante esta situación y por ello, se hace oración para todos, tanto para las víctimas, sus familiares y también para los pecadores, que en caso de ser culpables, logren el arrepentimiento.

