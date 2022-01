Iglesia católica pide justicia para los periodistas asesinados en Veracruz

La Diócesis de Veracruz a cargo de Carlos Briseño Arch, aseguró que el asesinato de periodistas no debe de quedar impune y debe de haber justicia, siendo el más reciente el periodista José Luis Gamboa, en la ciudad porteña.

“No se puede dejar pasar por alto, no deben de quedar impune estos casos y no por un deseo de venganza, sino de justicia, que estás personas no piensen que los periodistas o cualquier persona no tienen protección”, comentó.

El entrevistado dijo que el trabajo del periodista debe ser respetado al igual que el trabajo de otras personas

Explicó que las autoridades estatales, deben de hacer lo necesario para proteger la integridad de los periodistas, para que no estén expuestos a diferentes tipos de agresiones hacia su persona.

“Tenemos que ver de que manera proteger porque la verdad están muy expuestos a la agresión de las gentes, sobre todo si tratan temas que son delicados o que puedan afectar a una gente y que se sientan agredidas, yo si siento que si tendría que haber una protección al periodista”.

“Y sobre todo estar muy atentos y darle un seguimiento y castigar a los que se deben de castigar y perseguir a los que se tengan que perseguir, porque no se puede dejar pasar por alto”, concluyó.

