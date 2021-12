Iglesia católica pide celebrar Año Nuevo con prudencia y evitar desgracias

La iglesia católica exhortó a la ciudadanía a cuidarse durante la celebración del fin de año, con la finalidad de evitar desgracias familiares, por ello debe de haber prudencia durante las primeras horas del 2022.

Que siempre resulta muy peligroso para salir a las calles, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Yo lo único que pediría es que no nos aloquemos, yo sé que las fiestas de fin de año, es donde más puede haber ese intercambio, porque la Navidad pasa a núcleos muy selectos, en año nuevo se hacen las concentraciones de gente y yo creo que año nuevo es un tanto peligroso y creo que debemos tener más prudencia y no pensar que no va a pasar nada por ser año nuevo, yo creo que debemos cuidarnos, como lo hemos estado haciendo hasta ahora”, comentó.

El entrevistado pidió a las personas a ser mesuradas sobre todo en el consumo de bebidas alcohólicas y seguir protegiéndose, evitando no estar en espacios donde haya mucha gente, y así evitar más contagios de covid-19.

“La convivencia en multitudes son las que debemos de evitar, hay que traer cubrebocas en las plazas comerciales y si vamos a convivir con gente que no sabemos de donde vienen o si se cuidan”, comentó.

En específico, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, pidió a la ciudadanía a ver el futuro con mucha esperanza,

“Yo siempre veo el futuro con esperanza, porque al final de cuentas eso nos da nuestra fe, el saber que no importa lo que haya pasado este año, o el año pasado, lo importante es verlo hacia adelante y esperanza, yo creo que todos tenemos que ver que hay cosas positivas y debemos sacar lo mejor de nosotros y de nuestra sociedad”, concluyó.

