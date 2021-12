Iglesia católica pide a fieles seguir fomentando la familia

La figura de la familia es la base principal de una sociedad, y por ello la iglesia católica pide a los fieles católicos a seguirla fomentando, pese a las nuevas ideologías y leyes que se aprueban en busca de su destrucción, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

El entrevistado aseguró que el Niño Jesús, nació en un seno familiar y eso es prueba de que la familia sigue siendo muy fuerte en el país.

“Hoy es un día de la sagrada familia, es un día muy importante para la iglesia, porque sabemos que Jesús nació en una familia y por eso se valora el papel de la familia en la sociedad, como la base de todas las relaciones humanas, donde el ser humano se va construyendo como tal, y la iglesia siempre ha promovido la autoridad del padre, como algo que libera, la obediencia de la madre que es algo que realiza la persona, la fidelidad entre los esposos como algo que los fortalece”.

“Y la castidad como algo que hace que las personas sean respetadas ni yo me convierto en objeto, ni hago que se convierta la otra personas, como en el matrimonio y potenciar la vida, no como una maldición sino como la bendición más grande”, comentó.

Destacó que en México, aún existen muchos valores,donde se defiende la vida y la unión familiar, sin embargo existen muchas influencias negativas que están contaminando a las nuevas generaciones.

“Aquí gracias a Dios, existen muchos valores familiares pero poco a poco, las nuevas generaciones sobre todo que muchos se van fuera, se empiezan a contaminar y parte con los medios de comunicación, con todas las ideas que tergiversan toda la estructura de la familia y que generan un caos en la familia y en las personas”, comentó.

Lamentó que este tipo de influencias hagan que las nuevas generaciones vean a la familia como algo negativo, que hay que evitar, en vez de construir.

A futuro este tipo de pensamientos negativos, harán que estas nuevas generaciones vivan en un egocentrismo.

“Pues simplemente las estructuras sociales, no digo solamente de aquí, sino de todo el mundo, han minado mucho la obediencia, la unidad, fidelidad, de la vida, con muchas leyes y razonamientos, y desgraciadamente eso está repercutiendo en las nuevas generaciones, de ahí que muchos jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, comprometer o fundar una familia y eso para mí es algo muy grave que se está dando en nuestra sociedad, y será un caos que quizás a nosotros no nos toque ver”, comentó.

Recordó que Rusia, fue uno de los países que empezó con este tipo de políticas que van contra la familia, y ahora está dando marcha atras, por el desastre que se generó a raíz del comunismo y ahora están intentando recuperar los valores familiares.

Sin embargo, corresponde a cada individuo, analizar la situación y ver con un ojo crítico, sobre todo que estamos construyendo para el futuro.

Concluyó que ojalá muchas personas se den cuenta de lo grave de la situación y que al destruir la figura de la familia se estará destruyendo a una sociedad completa, que es su base principal.

