Iglesia católica pide formar jóvenes que respeten y no agredan a las mujeres

Tras la muerte de Monserrat Bendimes, la joven que fue brutalmente golpeada por su novio Marlon “N”, la Diócesis de Veracruz, encabezada por Carlos Briseño Arch, lamentó que por la falta de Dios en los hogares, los casos de violencia contra las mujeres vaya en aumento.

“El seno familiar ha olvidado esa presencia de Dios en su vida, y al olvidar esa presencia de Dios en su vida, el hombre puede ir en contra de sí mismo o hacer cosas que le hacen daños o a los demás”, comentó.

Durante la misa donde se celebró el Domingo del Buen Pastor, Briseño Arch, pidió a las familias veracruzanas, no solo enseñar a los niños y niñas, así como los jóvenes en general, a cuidarse de los agresores, sino a contribuir en la formación de nuevas generaciones que de la mano de Dios, construyan una vida positiva y no haciendo daño a los demás.

“Hoy estamos celebrando el domingo del buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tenemos que tratar de cuidarnos y a nuestra sociedad, no cuidarnos solo de los agresores, sino cuidar a nuestra gente para que no sea la agresora, ayudando a las nuevas generaciones a que vivan a que sepan escuchar la voz de Dios para que construyan su vida de una forma positiva y no haciendo daños a otros” comentó el vocero de la iglesia católica.

Destacó que no se puede poner como pretexto el confinamiento, debido a que poco se están abriendo los espacios para empezar a convivir y retomar nuestras actividades diarias.

Pidió un uso regulado de las redes sociales, debido a que en muchos casos se envían mensajes negativos, que suelen ser malos ejemplos para los jóvenes, porque cambiar su manera de pensar.

Citó como ejemplo que en el tema de la aplicación de la vacuna contra el covid-19, hubo incluso muchos comentarios que influían en que la gente no acudiera a los módulos a vacunarse.

“Que si ponen la vacuna es malo, que si se la ponen a otros, también malo; hay gente que está siempre viendo y hay mucha basura en las redes sociales, y nos hacen daño”, comentó.

Destacó que la familia debe de ayudar a los jóvenes a tener un criterio discernimiento, para hacer uso de las redes de una manera constructiva y positiva, no negativa que solo los destruya.

