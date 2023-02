Más que privarse de comer durante los días de cuaresma, como una penitencia, una de las mejores acciones que puede realizar un buen cristiano es ayudar al prójimo, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“El ayuno tiene que ver mucho con nuestra caridad, pero también con nuestra disciplina, el privarnos de la carne en algún tiempo, era un platillo muy caro y era más fácil y más barato comer pescado, entonces de alguna manera uno se privaba de comer carne, para ocupar ese dinero en dárselo a los pobres y comer algo más barato”, comentó.

El entrevistado dijo que todos podemos “ayunar”, podemos sustituir esa creencia por otros tipos de ayunos, es decir, acudir a visitar a un enfermo, hacer algo positivo por el prójimo, el objetivo es privarme de mi, salir de mi egoísmo y darme al otro.

Iglesia católica invita a ayudar al prójimo más que evitar comer carne durante esta cuaresma

Briseño Arch, pidió más oración y ayudar a los necesitados que santifica más que dejar de comer carne y comer mariscos, por ello es que la iglesia católica ha otorgado el permiso de hacerlo.

“El comer carne o no, no es el sentido de la cuaresma, creo que más bien es el sentido de ser austeros, de la austeridad, no solamente en la manera de comer sino en nuestra manera de tratar a los demás. Reducir la Cuaresma a una comida, es quitarle el sentido, el ayuno debe ser para hacer algo mejor por los demás. La austeridad en la comida como debe ser en el corazón”, comentó.

El padre señaló que la feligresía tiene los recursos del ayuno y la confesión, pero también se debe alimentar la fe.

