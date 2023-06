Iglesia católica exhorta a divertirse responsablemente durante el Carnaval de Veracruz

El próximo jueves 29 de junio, arranca el Carnaval de Veracruz, y la iglesia católica exhorta a los ciudadanos y turistas que visitaran la conurbación Veracruz-Boca del Río, a divertirse de manera responsable, dijo el párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, Aurelio Mojica Limón.

El entrevistado aseguró que se debe de tener mucho cuidado, pues durante la denominada fiesta de la carne, vienen personas que buscan divertirse, pero otras que tienen otras intenciones, por eso pide que principalmente los jóvenes se mantengan alertas.

“Es un momento de diversión, de fiesta como dicen, pero la verdad es que la vida hay que tomarla responsablemente, es un momento de distracción, sabemos todo lo que trae el carnaval, gente que viene solamente a divertirse y habrá gente que viene a enrolarse en otras cosas, de vicios entre otras cosas de descuidos, que se aprovechan (…)

Por eso la invitación es a toda la comunidad, pues a tratar de no pasarse, a divertirse sanamente, hay que tratar de cuidar y de cuidarse, y sobre todo poner atención siempre en todos los recorridos y todas las indicaciones que den las autoridades, para tomar las medidas pertinentes y no haya ninguna situación que lamentar después, por pasarse de bebidas o vicios que no llevan a nada bueno”, comentó.

Detalló que sería bueno que el Carnaval de Veracruz, recuperara su esencia, al ser en años pasados una fiesta familiar, donde acudían un mayor número de niños y sus padres, y que ya no se fomentara tanto la venta de alcohol.

“Pues ojalá y se rescatara como era al inicio del carnaval, muchas familias y personas lo comentan, que era un ambiente familiar y de convivencia, más sano, donde podía participar los niños y estar las familias completas y no había todos esos desordenes que ahora se presentan y el consumo de bebidas alcohólicas, se debe de rescatara que siga siendo una celebración del pueblo”, concluyó.

