Hoteles de Veracruz registran “números rojos” pese a periodo vacacional

La ocupación de hoteles en el municipio de Veracruz no ha registrado ningún repunte pese a las vacaciones de verano, incluso no se prevé algún repunte debido al semáforo epidemiológico en rojo que prevalece en la ciudad, dijo Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano del Turismo (Cometur).

“Pues hasta ahorita como si no hubiera vacaciones, no hemos visto un repunte como tal en la afluencia, incluso desde que fuimos puestos en semáforo rojo, si vimos una caída de la ocupación, no ha continuado la caída, nos hemos repuesto de esto, pero la realidad es que durante esta primera semana, no se ha visto un repunte de la ocupación hotelera ni afluencia turística”, comentó.

El entrevistado aseguró que las reservaciones no indican que habrá una mejora, debido a que los turistas están llegando principalmente los fines de semana y no está reservando cuartos y está llegando de manera directa a los hoteles.

Lo cierto es que los hoteles de la conurbación Veracruz-Boca del Río, están viviendo el día a día, sin caer aún en los porcentajes obtenidos el año pasado.

En la actualidad, los hoteles ubicados en el municipio de Veracruz, están operando en un 25 por ciento, debido al semáforo epidemiológico en rojo, es decir, son mínimos los cuartos que están ocupados.

“Del 25 por ciento si se ha llegado a ocupar, no hemos caído a los niveles del año pasado, la estadística decía que estábamos al 2 por ciento de ocupación, no era viable operar”, comentó.

Detalló que las autoridades de diferentes dependencias, si han incrementado las inspecciones para verificar que se estén cumpliendo las medidas sanitarias, como el uso de sanitizantes, gel antibacterial, uso de cubrebocas, respetar la sana distancia entre los colaboradores y las oficinas”, comentó.

Esta situación frenó la contratación de nuevo personal en los hoteles, sin embargo, no se está despidiendo al personal.

Concluyó que desde el año se perdió el 30 por ciento de la planilla laboral de los hoteles de la conurbación, que no se podrá recuperar al menos este año.

