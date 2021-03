-Se llevan desde puertas, cables y el mobiliario, aprovechando que no cuentan con seguridad privada.

Al menos un hotel que cerró sus puertas durante la pandemia fue saqueado por personas desconocidas, quienes aprovecharon que el inmueble no contaba con ningún tipo de seguridad privada; se llevaron desde puertas, cables e inmobiliario, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Santiago Caramés Chaparro.

El entrevistado aseguró que este hotel, ubicado en la avenida Díaz Mirón de esta ciudad, no forma parte de la Asociación de Hoteles y Moteles, sin embargo el hecho resulta preocupante para el sector, porque existen otros inmuebles que han cerrado de manera temporal y prácticamente están vulnerables a ser desvalijados.

“Nos han platicado de un hotel que cerró ya hace algún tiempo, este hotel no pertenece a la asociación de hoteles, el cual si está teniendo estos problemas que al estar desocupado tuvieron un problema porque lo rentaron. Las cuestiones legales no me competen pero está en una situación medio fuerte; se metieron al estar desocupado, se robaron puertas, cables y el inmobiliario, todo lo que se pudieron llevar, se lo llevaron, está actualmente desmantelado”, comentó.

Del resto de los hoteles que cerraron sus puertas desde los meses de mayo y junio del 2020, y que suman alrededor de 18 y 20, no se reporta ningún saqueo; esto debido a que mantienen el inmueble con seguridad por parte de los mismos trabajadores, que aún realizan el mantenimiento y limpieza del mismo.

“Si desde luego, lo que se hizo fue dejar gente, la misma gente que se le seguía pagando, pues se quedaban a seguir haciendo acciones de mantenimiento y limpieza y sobre todo reforzar la seguridad del mismo”, comentó.

Caramés Chaparro dijo que al menos dos hoteles que integran la Asociación de Hoteles y Moteles han cerrado temporalmente en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Mientras que otros tres se mantienen cerrados, pero no se tienen detalles al respecto.

