Hoteleros ven positivo el carnaval virtual, aunque con nulas ganancias

Los hoteleros ven con buenos ojos la realización del carnaval virtual, sin embargo, prevén nulas ganancias para este sector esta modalidad de la fiesta más importante del puerto

Si bien no representará ninguna ganancia económica para el sector hotelero de la conurbación, resulta positiva la realización virtual del Carnaval de Veracruz 2021, porque se seguirán promocionando las fiestas carnestolendas, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro.

Aunque sin el impacto económico esperado, “lo vemos bien”

“Creemos que es oportuno, lamentablemente el tiempo que estamos viviendo, no nos permite hacer un carnaval como nos hubiera gustado, es la mejor elección hacerlo así, ya que de aquí a verano que se estimaba hacer, ya iba a ser muy complicado, no iba a ser lo más recomendable para las cuestiones de salud, lo vemos bien, está bien pensado, aunque no va a tener el impacto que tiene un carnaval”, comentó.

El entrevistado dijo que es importante que, pese a la pandemia, las fiestas más importantes de Veracruz se sigan promocionando y tomar esta pausa como pretexto para la organización del Carnaval de Veracruz 2022, en caso de que las condiciones sanitarias así lo permitan.

“La realidad es que la manera en cómo se va a realizar el carnaval, el beneficio no lo tendremos como en años anteriores, prácticamente sería nulo, sin embargo, creemos que es bueno pensar a futuro, más que nada que se mantenga posicionado el evento del carnaval, pensando que el año que viene tengamos un buen carnaval”, comentó.

Explicó que los hoteles llegan a registrar hasta un 85 y 90 por ciento de ocupación durante la semana que tiene de duración el Carnaval de Veracruz, sin embargo, su cancelación de manera presencial y su realización virtual, tras la pandemia por Covid-19, es positiva, aunque dejará ganancias nulas al sector.

En la actualidad, se registra una ocupación del 20 y 25 por ciento, que es muy baja para el sector y que agudiza la situación económica del sector hotelero.

“Ahorita estamos sobre el 20 y 25 por ciento de ocupación del sector, está muy bajo, y el carnaval virtual no deja beneficio a este sector, porque la gente no llega a hospedarse, este no es el caso, porque no llega turismo de ningún lado, porque no es presencial”, comentó.

Sin embargo, se necesitaría un cambio a semáforo rojo para que se pudiera registrarse nuevamente el cierre de hoteles y moteles e incluso el despido de personal.

