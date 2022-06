Hoteleros se pronuncian inconformes por habilitar Reino Mágico para acampar 

Si bien existe un porcentaje positivo de reservaciones para el Carnaval de Veracruz, los hoteleros se inconformaron ante la posibilidad de habilitar el parque Reino Mágico, para que los turistas puedan acampar durante las fiestas carnestolendas, dijo el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

Esto luego de que el presidente del comité organizador del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, haya considerado la posibilidad de habilitar el parque Reino Mágico como campamento para los turistas que no encuentren hotel durante el Carnaval de Veracruz.

“El abrir espacios para que las personas pernocten si es algo que afectaría mucho, sobre todo lo que son los hoteles más pequeños, la verdad es que después de hacer un esfuerzo impresionante para mantener plantillas y mantener vivos los negocios, que en una temporada importante se abran espacios para que las personas pernoten nos daría una mala imagen como destino turístico y también es algo que le va a perjudicar mucho a quienes nos hemos esforzado bastante por mantener los establecimientos, ojalá no se haga”, comentó.

Lois Heredia, aseguró que, si existen cuartos de hotel disponibles, en diferentes hoteles de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Negó que las reservaciones estén al 100 por ciento, sobre todo los días más importantes como el fin de semana, pues dijo eso nunca pasa ni con el Carnaval de Veracruz, que es la fecha más importante de la conurbación.

“La expectativa de un 100 por ciento es probable, pero para un sábado que tengamos un 100 por ciento ya reservado pues no, eso no pasa en ningún carnaval, ni con ningún otro, si claro todavía hay disponibilidad de hoteles, cada vez hay menos disponibilidad, esa es la realidad, muy probablemente muchos hoteles estén llenos varios fines de semana, pero que estemos al 100 por ciento ya ocupados, pues todavía no”, comentó.

Destacó que los más perjudicados serían los hoteles más pequeños y económicos.

“La idea sería que no se habilitaran estos espacios, mostrar un poco de respeto por quienes se esforzaron dos años para mantener los negocios a flote en esta temporada, se debe de respetar eso, no sería algo leal para el sector, el poner un lugar donde las personas puedan llegar a quedarse a pernoctar gratis, los hoteles grandes no van a tener problemas con eso, pero los más chicos se van a ver afectados porque que les costó mucho sobrevivir”, concluyó.

