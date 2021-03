Hoteleros: pandemia disminuyó los costos de tarifas de energía eléctrica

De acuerdo con los hoteleros en Veracruz, la pandemia disminuyó los costos de las tarifas de energía eléctrica

Luego de los reclamos que cámaras empresariales externaron en torno a los altos costos por el servicio de energía eléctrica, el presidente de la Asociación Hoteles y Moteles de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, Santiago Caramés Chaparro dio a conocer que debido a la crisis generada por la pandemia por covid-19 estos decrecieron toda vez que gran parte de los establecimientos cerraron por un tiempo u operan con lo mínimo.

“De lo que va del último año se ha mantenido. De hecho, durante la pandemia solamente un par de hoteles registraron aumentos que no eran prudentes, pero en sí, la mayoría de los hoteles no recibió ningún aumento que no aplicara (…) Incluso, sí hubo reducción en el pago de la luz debido a que no había ocupación o la ocupación era muy baja. Hasta ahorita se está pagando menos porque la ocupación es baja”.

Por cerrar durante unos meses

Recordó que años antes de la pandemia por coronavirus, sí se estuvieron presentando altos costos en el servicio los cuales se elevaban hasta en el doble de lo normal, situación que ya era insostenible para muchos empresarios del gremio.

Sin embargo, consideró que a causa de este confinamiento se han logrado estabilizar las tarifas, aunque reconoció que los precios siguen siendo elevados en relación a otras entidades de la república mexicana.

En torno a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el líder empresarial consideró que es necesario mantener la calma y esperar a que se defina si habrá modificaciones o no antes de emitir juicios o de tomar alguna decisión en beneficio del sector.

“Nosotros por el momento, estamos tratando de ser pacientes en ese tema y esperar un poco. Sabemos por ahí que ya están surgiendo amparos y diversas cosas, pero queremos mejor esperar a saber bien de qué se trata al 100 por ciento y ya sobre eso tomar decisiones”

En este sentido, dijo que las y los integrantes de dicha cámara están conscientes de que, de aprobarse como está actualmente, esta podría repercutir negativamente en los costos, sin embargo, insistió en que esperarán.

