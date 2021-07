Hospitalizan de urgencia a la Nena de la Reguera

La excandidata a la presidencia municipal de Boca del Río Nena de la Reguera fue hospitalizada ayer por problemas de salud, según informó a sus seguidores en Instagram, donde acompañó el mensaje con una foto de ella recostada en una camilla de hospital.

La socialité dice en su publicación que acudió a una revisión médica porque se sentía “como un globo a punto de estallar, como una llanta que se pasa de aire”, presuntamente por problemas con la presión.

nenissima13: Les cuento? Ayer fui a dar al hospital. La presión hasta arriba. Con razón no me sentía bien. Me sentía como un globo demasiado inflado a punto de explotar. Como una llanta que se pasa de aire a punto de reventar. Qué gacho Nacho! Pensaba: hasta aquí llegué… el pecho oprimido, los oídos sordos, dolor de cabeza, pero no, me cambiaron las medicinas, me hicieron análisis, me mandaron a estar quieta, a estar tranquila, 😩 y aquí estoy, a ver cuánto aguanto. Les mando muchos besotes. Cuánto de presión 120/222 fíjense! Fíjense! Tan! Tan!

