Hombre que perdió su vivienda en un incendio en la Colonia Las Bajadas pide apoyo, luego de que se su casa ubicada fuera consumida por las llama; el señor Jenchi Tapia Reyes, pide ayuda de la ciudadanía, que le sobre algún, mueble, ropa, colchón y despensa.

Los hechos del incendio se dieron el pasado domingo, al parecer por un cortocircuito en el cableado eléctrico, de la casa ubicada en la calle Mulato y Capulin de la Colonia Ampliación Las Bajadas, cerca del fraccionamiento Casas Xa’Na o Palenque.

El trabajador de ayudante de albañil de 61 años de edad, informó que además del incendio y la perdida de sus cosas, se suma que la pandemia lo dejó sin trabajo y ahora que ha estado buscado por su edad no le dan ya la oportunidad.

“Sólo quieren a gente joven, ya no quieren viejos he ido a tres y ya por mi edad me dicen que no, y de aquí pues perdí todo, mi refri, mi ropa, me cama, hasta mi fogón, donde me calentaba la comida”, explicó.

Incendio en la Colonia Las Bajadas terminó con todo lo de valor dentro de la casa

Destacó que la casa, aunque es de material, no le pertenece y que sólo le brindan la oportunidad de quedarse a cambio de cuidarla y evitar que la invadan, motivo por el cual sólo tiene algunas puertas sin ventanas ni acabados.

