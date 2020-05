Hombre decide suicidarse en la colonia Las Amapolas 2.-Un hombre fue encontrado sin vida por su ex pareja con la que intentaba regresar, los hechos se dieron en la colonia Las Amapolas 2, al poniente de la ciudad, a pesar de la llegada de los cuerpos de emergencia, ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida, ya que no contaba con signos vitales.

La situación se registró en un casa ubicada en la calle Bruma de la colonia antes referida, a donde llegaron los policías, los que se entrevistaron con una joven de 24 años de edad, las que les explicó que la noche de este domingo, había discutido con su ex pareja, de 35 años de edad.

La pelea se debió a que él quería reiniciar la relación, pero ella se negó, por problemas de celos y de descontrol de él, fue así, que el ahora occiso comenzó a ponerse agresivo con su ex pareja, la que optó por meterse a casa de su madre y resguardarse, hasta que se tranquilizara.

Hombre decide salir por la puerta falsa al suicidarse en la colonia Las Amapolas 2

Luego de varias horas decidió ir de nuevo a la casa de él, para hablar con más calma pero para su sorpresa, lo encontró amarrado del cuello al techo en el área del baño, de inmediato pidió el auxilio de una ambulancia, pero ya no contaba con signos vitales.

Dándoles aviso a las autoridades, arribando personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales, tomaron conocimiento por estos hechos, en los cuales realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al SEMEFO.

