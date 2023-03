Al cumplirse dos años de prisión de su padre, Viviana y Luisa Fernanda Franco, hijas del exsecretario de gobierno, Rogelio “N”, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), y al gobierno de Veracruz, su inmediata liberación.

“Hoy se cumplen dos años que nos arrebataron a mi papá y atentaron en contra de nuestra familia, recuerdo sus palabras el día de la detención diciéndome que todo estaría bien, que él era inocente y que solo sería cuestión de tiempo, para que volviéramos a estar juntos, créanme que sigo esperando que todo esto termine para poder abrazarlo y decirle que tenía la razón, que todo se aclaró y terminó la pesadilla, en estos 730 días de su ilegal reclusión, hemos sido testigos de como los jueces de control actúan por consignas sin importarles el respeto a los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, quedó rebasado en el estado de Veracruz”, comentó.

Agregó que “es lamentable el papel perverso que juega el poder judicial y la FGE, ambos corrompidos, mientras que la segunda es utilizada para armar carpetas a modo y por consigna, sin datos de pruebas que respalden los delitos que acusan, solo sirven para que de forma reiterada abusen de la prisión preventiva justificada, la cual es fijada por los jueces de control, aún cuando no se justifica la necesidad de la misma, por ello en Veracruz, tenemos presos políticos, como Gregorio Gómez, Nicolas Ruiz, Tito Delfín y Rogelio Franco Castán, mi papá como muchas personas en nuestro país, está recluida sin pruebas, por señalamientos de títeres del gobierno, que no le interesa la seguridad, ni la justicia, ni el respeto a los derechos humanos”.

Hijas del exsecretario veracruzano, Rogelio “N”, exigen su liberación a dos años de prisión

En rueda de prensa, Viviana Franco, dijo que su padre Rogelio “N” fue detenido, aun cuando contaba con un amparo que impedía su detención, sin embargo, la FGE, fabricó otros delitos que por cierto en su caso, dos fueron declarados inconstitucionales.

Destacó que el caso de su padre Rogelio “N”, representa un caso más de corrupción en el sistema judicial veracruzano, que lejos de ser un órgano de justicia, está dedicado exclusivamente a ser un mazo, el cual utiliza este gobierno para azotar a quienes opinan diferente a ellos.

Detalló que, en los dos últimos años, los abogados de su padre, han demostrado el actuar arbitrario e ilegal de las autoridades, conforme a los amparos que se le han otorgado.

“El acoso no ha tenido límite, hoy quisiera que por un momento se pongan en el lugar de mi padre, imaginen estar preso sin condena, aún sabiendo que no eres culpable y que no cuentan con ninguna prueba y los delitos de los que te acusan, no ameritan prisión preventiva, eso es lo que mi padre ha vivido”, comentó.

Recordar que Rogelio Franco Castán, se encuentra preso desde el pasado 13 de marzo pasado, en el penal de La Toma en Amatlán de Los Reyes, por el delito de ultrajes a la autoridad.

Viviana Franco, aseguró que, desde hace mucho tiempo, su madre se distanció de sus tres hijas y ahora está de lado del gobierno, para hacerles daño.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ