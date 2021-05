Hernández Espejo: Vota a Morena; pensiones, becas y apoyos directos al pueblo

-El PRIAN votó en contra de los programas sociales de la 4T

-Propaganda excesiva no abona al bienestar de los más pobres

Rosa María Hernández Espejo, candidata a la Diputación Federal del Distrito 4, explicó que la campaña de Morena emprendida desde el pasado 4 de abril no es un simple llamado al voto sin sentido; tampoco es entregar propaganda al por mayor, el trabajo transciende a la concientización de la sociedad.

Para la también abanderada del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su esfuerzo proselitista en territorio es contundente y claro; pues consiste en la concientización de cada uno de los miembros de las familias de porqué deben de votar por los candidatos de la Cuarta Transformación, declaró luego de caminar desde la tarde hasta llegada la noche en la Colonia Adolfo López Mateos.

Dijo que la oposición ha invadido la ciudad de anuncios, lonas y espectaculares con mensajes que representan “sueños irrealizables” para el ciudadano. No obstante, dijo, el pueblo “no es tonto”, sabe quiénes van a servir y quienes van servirse en los cargos públicos como lo han hecho en el pasado; porque no tiene un compromiso ético: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Te puede interesar:

Hernández Espejo explicó que el exhorto al voto masivo por Morena, especialmente de los diputados federales, es porque el congreso es donde se da la batalla más importante para el beneficio de la población mexicana. Es en el poder legislativo donde se aprueban los presupuestos para las políticas púbicas que benefician a las mayorías y a las clases más desprotegidas, “perder la mayoría en la cámara es perder los beneficios para los que menos tienen”.

“Ahí se aprueban los presupuestos para pagar a cada uno de los adultos mayores para que reciban su pensión, porque acuérdense y no debemos olvida; el PRI y el PAN votaron en contra de que se elevara a rango constitucional la pensión al adulto mayor. La pensión a las personas con discapacidad, la beca universal a los jóvenes de bachillerato; votaron en contra. Eso lo tenemos que tener bien grabado, votaron en contra porque antes manejaban ese recurso de manera electorera; y ahora buscaremos que sea para todos, sin ningún impedimento y condicionamiento”, enfatizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.