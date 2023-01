Los hechos violentos que se han registrado recientemente en la conurbación Veracruz-Boca del Río, no han provocado ninguna afectación en el arribo de turistas, sobre todo en la ocupación hotelera, dijo Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano del Turismo (Cometur).

Sin embargo, Lois Heredia, dijo que se deben de poner en marcha estrategias de seguridad que logren inhibir la violencia en las calles, con la finalidad de que los hechos aislados se conviertan en una rutina.

“La realidad es que hasta ahora de los hechos que han estado pasando, no hemos registrado una baja sustancial o cancelaciones importantes por este motivo, sin embargo es fundamental que estos hechos dejen de suceder porque sino dejan de suceder, aunque no sea un turista agraviado que afortunadamente eso no ha pasado, empezaríamos nuevamente a dar una mala imagen y eso sería lo más fácil de esparcir, no queremos que se vuelva a ensuciar y que estas situaciones se puedan prevenir y que de hechos aislados se vuelvan rutina”, comentó.

Hechos violentos no han afectado la llegada de turismo a la conurbación: Cometur

Te puede interesar:

Agregó que “todavía no, afortunadamente, la realidad es que si es sumamente importante que estas cuestiones sean controladas y dejen de suceder, porque ya vivimos hace muchos años, situaciones similares donde se intentó no darles tanta importancia al principio, y después bueno creo que todos conocemos el resultado y en el caso del turismo, tuvimos una baja muy fuerte que nos costó muchos años poder remontar y cuando la estábamos remontando se viene la pandemia”.

Detalló que, el proceder de las autoridades estatales, se verá a corto plazo, con la coordinación entre todas las fuerzas del orden.

“Yo creo que la reacción de las autoridades se va a ver en los próximos días o meses, que ellos puedan prevenir estas circunstancias y ahí vamos a poder ver si es una buena reacción o no, sobre todo en el tema de la coordinación y la misma sociedad que participe”, comentó.

Explicó que el termómetro será que estas situaciones de violencia dejen de ocurrir en la conurbación Veracruz-Boca del Río, y que se vuelva a percibir un ambiente de tranquilidad.

Dijo que la llegada de más elementos de seguridad, siempre será una estrategia buena, ya sea de cualquier corporación.

Pero lo fundamental será la coordinación para prevenir estos eventos violentos y que no sucedan.

Foto: Manuel Pérez

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ