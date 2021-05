Ángel Deschamps, candidato a la presidencia municipal de Boca del Río por el partido Movimiento Ciudadano, recorrió el Infonavit Tamsa y la colonia Casas Tamsa, donde escuchó por parte de los vecinos las problemáticas que les afectan como la falta de mantenimiento de áreas verdes y el drenaje pluvial azolvado.

“De la mano de los boqueños estamos construyendo una campaña de escucha ciudadana, donde el objetivo es que, una vez ganando la elección, dirigir las acciones del gobierno a resolver como el tema del agua potable, la plaga de mosquitos, y en el caso de Casas Tamsa, las áreas verdes en donde tienen aspersores pero de adorno, no hay mantenimiento, ni tampoco desazolvan el drenaje pluvial, provocando que la gente deba vivir con el agua encharcada o el riesgo de inundaciones en sus casas”, pronunció en entrevista.

Otro de los problemas, que, es una solicitud recurrente al ayuntamiento, es la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para que cambien los transformadores de la zona, que constantemente dejan de funcionar, provocando que se vaya la luz en cinco calles a la redonda.

“Esta situación de los transformadores de energía eléctrica se repite en el Infonavit El Morro, creo que es falta de voluntad y organización, atender en las cosas vitales para el ciudadano, una administración no debe esperar a que se manifiesten en las calles para ahora sí brindarles la atención, quiere decir que no escuchan, no ven y no sienten a los boqueños”, señaló Ángel Deschamps.

Hay que escuchar, ver y sentir al ciudadano: Ángel Deschamps

Adelantó que volverán a funcionar el Miércoles Ciudadano, Bocatel y Boca en tu colonia, además de innovaciones tecnológicas para que se tengan suficientes canales de comunicación y cercanía con todos.

