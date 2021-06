-Ciudadanos que circulan por la ciudad aceden a participar en la jornada electoral al no tener otra actividad que realizar en el día

La falta de funcionarios de casilla, sobre todo en la especial 4272, ubicada en los bajos del palacio municipal de Veracruz, obligó a ofrecer 500 pesos a los ciudadanos que circulan por la zona; esto para que los apoyarán en las labores de escrutadores y también de vigilantes de que se respeten las medidas de sana distancia.

Victor Suriel Hernández Cano, un joven de 19 años, aseguró que iba de paso por el Zócalo de la ciudad y fue abordado por un funcionario de casilla que le pidió que participará en la elección.

Hasta 500 pesos ofrecen por ser funcionarios de casilla

“Estaba esperando a alguien, no tenía nada que hacer y me animé a participar porque me ofrecieron un bono de 500 pesos“, comentó.

El joven Víctor llamó a sus familiares y ahora tendrá que permanecer durante toda la jornada electoral, hasta el cierre de casillas y la contabilización de las mismas.

Al igual que él, otra persona ya de la tercera edad también accedió a participar; lo anterior debido a que considera un honor ser parte de un proceso electoral de este tipo.

