Hacer de la política una empresa bien administrada: Gumercindo Hidalgo

Gumercindo Hidalgo dijo en entrevista sus ganas de hacer de la política una empresa bien administrada, para que nos vaya bien a todos

Hoy en día, hay que cambiar el modo de hacer política, pues ya no es posible seguir con los mismos altibajos, por ello, hay que hacer de ella una empresa, bien administrada, para que nos vaya bien a todos, señaló en entrevista para El Decano de la Prensa Nacional el secretario de Afiliación del partido Unidad Ciudadana Gumercindo Hidalgo Gómez, “Gume”.

Personas que llegan al poder no son cercanas a la gente

Invitado por un proyecto de dicha fuerza política, lamentó que gran parte de las personas que llegan al poder no son cercanas a la población, incluso, en lugar de atenderla se benefician de ella, por tal motivo, pidió a la ciudadanía darle una oportunidad.

Sofía Graciela Hidalgo Varela, Gumercindo Hidalgo Gómez y Alberto Villarelo Ahued.

“Yo pienso hacer de la política una empresa, pienso servir a la gente. Ustedes saben que desafortunadamente, y no lo digo como crítica, lo digo un poco con dolor humano, desafortunadamente los políticos que tenemos sólo vienen a servirse del pueblo, no a servir al pueblo que es para lo que los eligen (…) Yo quiero que la gente sepa que va a tener en mí un digno representante (…) Si la gente me da chamba, yo jalo con ellos (…) Si quieren tener una persona que va a convertir la política en una empresa productiva para servir al ciudadano, cuenten conmigo”.

En este tenor, expuso que, sin entrar en polémicas, ni las actuales autoridades de los tres niveles gubernamentales ni legisladores han hecho un trabajo sustantivo que beneficie realmente a la ciudadanía, pues como veracruzano se ha percatado de la gran desorganización en que han vivido las y los veracruzanos, lo cual no puede seguir, pues es evidente, la carencia de servicios públicos de calidad, descuido de espacios públicos de la zona urbana, por ello, pretende contribuir en la mejora de todo ello enfocándose con especial atención a temas como: salud, deporte, bienestar social y cultura.

“Gume” manifestó que su arribo a esta actividad se debe a su altruismo y espíritu por servir a la comunidad en donde vive. (FOTO: Alina Krauss)

Con carácter alegre como buen veracruzano, “Gume” manifestó que su arribo a esta actividad se debe a su altruismo y espíritu por servir a la comunidad en donde vive, lo cual ha sido y será su bandera, por ello, pidió ser tomado en cuenta para un cargo de elección popular.

Dijo que, en caso de verse favorecido, destinaría su salario para la compra de alimento en beneficio de los que menos tienen, ayudará a instituciones educativas y otros rubros que estén en su ámbito de competencia porque está convencido de que seguirá coadyuvando con el bien común y eso es lo que deben hacer quienes aspiran a cargos públicos.

“Creo que todos los políticos que tenemos ahorita son indolentes, son inhumanos porque no voltean a ver las necesidades de la ciudadanía”.

Acompañado por el Gerente General de El Dictamen, Alberto Villarelo Ahued, el también empresario transportista destaca la estrecha relación que lo une a esta casa editorial.

“Yo me acerqué a ustedes porque tengo muchos años de conocer a la familia. Son mis amigos de toda la vida, desde el señor Juan (Malpica) un vínculo fortísimo porque mi papá era muy amigo de don Juan y don Jorgito Ahued”.

“Gume”, siempre un ejemplo para su familia

“Gume” es licenciado en Administración de Empresas, abogado y cuenta con diversas maestrías; es padre de familia de tres varones y una señorita; también fue músico y parte de una orquesta y, desde hace más de 30 años, empresario del transporte, de una refaccionaria para equipos pesados, de talleres industriales, de una fábrica de remolques y del Instituto Nacional para el Transporte de Carga, Turismo y Pasaje, por lo que actualmente y debido a su carácter filántropo aspira a servir a las y los veracruzanos.

Por su parte, su hija Sofía Graciela Hidalgo Varela, quien acompaña fielmente a su padre en este sueño, se dijo orgullosa de él, ya que ha sido ejemplo de buenos principios, de trabajo, comprometido con la sociedad, a quien siempre ha ayudado de manera desinteresada y este proyecto que trae su papá es para que el beneficio tenga un mayor alcance.

Te puede interesar:

Finalmente, Gumercindo Hidalgo Gómez “Gume” envió un cálido saludo a las y los lectores de El Dictamen e invitó a las personas a que le den trabajo, ya que trae consigo un proyecto de no confrontación, de suma, de visión comunitaria, de apoyo a las buenas causas, sin otro interés que no sea el bien común.

Hacer de la política una empresa bien administrada: Gumercindo Hidalgo

“Traemos muchas ganas de chambear, que se quiten la venda de los ojos y que nos den la oportunidad de servirles, porque todo esto es mi responsabilidad y yo sabré sacarlos adelante”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.