Habrá jornada especial de vacunación anticovid para rezagados 

A partir de este miércoles 6 de abril, se realizará un operativo especial de vacunación para que los rezagados se apliquen la vacuna contra Covid-19, dijo el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“La preocupación es que después de 10 semanas consecutivas de tener a la baja los contagios, las hospitalizaciones y las muertes y al ver que el Ómicron fue contagioso y no lastimo como las otras cepas del virus la gente probablemente le está restando importancia a la vacuna y es un llamado a los que faltan que, aunque en Veracruz son los menos a que acudan”, comentó.

Dicha jornada de vacunación arrancó este miércoles 6 de abril, en municipios como Pánuco y mañana jueves estarán en Tantoyucan, Ozuluama, el viernes 8 abril en Platón, Álamo, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Huatusco, Ixhuatlán, Camerino Z. Mendoza.

También se llevará a cabo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, los días 8 y 9 de abril con una macro sede que será el Estadio Luis Pirata Fuente, en un horario de 8:00 de la mañana a 18:00 horas.

El operativo especial estará a cargo de las Brigadas Correcaminos y la dosis que habrán de aplicar será la Astrazeneca, mientras que para los jóvenes de 15 a 17 años será la Pfizer.

Explicó que el día 8 de abril, les corresponderá a las personas cuyo primer apellido sea de la A-M y el 9 de abril, de la N-Z, sin embargo, no habrá ningún problema si acuden cualquier día, si por cuestiones de trabajo o personales no puedan vacunarse el día que les corresponde.

Recordó que los interesados deberán acudir con los certificados de la primera y segunda vacunación, y la hoja de registro en la plataforma de Mi Vacuna.

