Habitantes fraccionamientos tomarán el Infonavit de no ser municipalizados

Habitantes de seis fraccionamientos de la ciudad de Veracruz, como Colinas de Santa Fe, Costa Dorada, Campanario, Sotavento, Proletariado y Exsome, exigen la municipalización. Esto para tener acceso a los servicios públicos, de lo contrario tomarán las instalaciones del Infonavit y nuevamente bloquearán la autopista Veracruz-Cardel.

Mayra García Cortés, representante de la Asociación Civil de Residentes Unidos de Colinas de Santa Fe, aseguró que ya iniciaron el proceso jurídico contra el Infonavit.

“En caso que las autoridades no nos hagan caso, no den solución, tomaremos las instalaciones del Infonavit en la ciudad de Xalapa; esperemos que nos respondan estos días”, comentó.

Acompañados de los integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI), García Cortés, agregó que “queremos hacer un llamado a las autoridades y al Infonavit y del Fovissste, ya que tenemos una problemática en el fraccionamiento por la municipalización, porque no la han hecho como todos los fraccionamientos las tienen hoy en día. Tenemos el problema de los pozos de las aguas residuales de las plantas, de la inseguridad y necesitamos que el Infonavit nos arregle esa situación; porque seguimos pagando una vivienda y no contamos con los servicios al 100 por ciento, ya que las autoridades se deslindan de ese compromiso, diciendo que no fue en su administración y nos traen para arribe y abajo”.

El Infonavit “se lava las manos”

La entrevistada aseguró que el Infonavit se lava las manos y solo responde que ellos únicamente otorgaron un crédito, mientras que el municipio porteño, advierte que están imposibilitados porque se trata de fraccionamientos que no están municipalizados.

“El municipio no hace nada, el municipio también nos da la respuesta que no puede apoyarnos, porque no estamos municipalizados y que que tampoco nos pueden apoyar en lo legal, porque no fue en su administración”, comentó.

Este año, el fraccionamiento Colinas de Santa fé, ya cumplió 14 años sin municipalizarse y con serios problemas de inseguridad y un mal servicio de agua potable.

“Ahorita queremos hacerle el llamado al Infonavit, por segunda vez, queremos que el señor Octavio Rueda Zúñiga, nos de respuesta de esta problemática, es el delegado del Infonavit”, comentó.

Explicó que con la problemática del pozo, los mismos residentes aportamos una cuota voluntaria para darle mantenimiento; así como el resto de los trabajos del fraccionamiento.

“Nosotros mismos nos hacemos cargo, noshemos hecho autosustentables, ante las necesidades del fraccionamiento”, comentó.

Destacó que el Grupo MAS, no puede otorgar el servicio de agua potable, debido a que estos fraccionamientos no están municipalizados.

“Por lo pronto nosotros tenemos agua potable, porque le damos mantenimiento al pozo; la cuota que se estipuló con los vecinos fue de 100 pesos al mes para el mantenimiento del pozo y del fraccionamiento, además de los impuestos que se pagan, como el predial de las viviendas”, comentó.

Recordó que la empresa constructora, tiene un adeudo de 7 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y pretenden que dicho adeudo sea pagado por los habitantes.

Se trata de 5 mil 600 viviendas, que está dividida entre casas que tienen propietarios y otras que están invadidas.

Citó como ejemplo que mensualmente paga mil 800 pesos al Infonavit, directamente al banco, si se atrasa una semana, envían a un jurídico.

“Ayer hubo dos actos vándalicos, despojaron a una vivienda por completo a plena luz del día, ayer dejaron un automóvil todo destruído, y se metieron a la casa, asalto a casas y personas en la calle”, concluyó.

