Habitantes de Hacienda Sotavento bloquean la carretera por 10 horas

Habitantes del fraccionamiento Hacienda Sotavento cerraron la vialidad de la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de Las Bajadas, por más de 10 horas, esto debido al corte de electricidad que originó el desabasto del suministro del agua, finalmente cerca de las 6 de la tarde reabrieron la circulación.

La manifestación fue decidida por habitantes de este fraccionamiento Hacienda Sotavento, ya que la energía eléctrica les fue cortada en el pozo que abastece a esta zona habitacional, por un adeudo de la constructora de más de 8 millones de pesos, la empresa desde hace años se pronunció en banca rota y dejó en graves problemas a los habitantes.

La empresa que cabe señalar sigue construyendo casas de acuerdo a los manifestantes, se desentendió de brindar este servicio, antes de municipalizar la zona, motivo por qué autoridades del ayuntamiento no pueden atender el asunto de fondo, al señalarán que no tienen injerencia, por aún no ser entregado.

Otro de los problemas son las múltiples asociaciones de vecinos han contribuido a la desorganización, pues cada uno de los “líderes” no son reconocidos por los vecinos, además de que el pozo no sólo abastece al fraccionamiento Sotavento, sino a otros dos más que son el Bonaterra y Pueblo Nuevo.

La situación no es nueva y debido a que desde hace días tiene problemas en el suministro básico, los habitantes decidieron cerrar la carretera, el paro se prolongó por más de 10 horas en las que en varios momentos automovilistas afectados estuvieron a punto de liarse a golpes.

Te puede interesar:

Tras varias negociaciones con autoridades de Política Regional de Gobierno del Estado y de Gobernación del ayuntamiento municipal de Veracruz, estos últimos acordaron pagar la deuda de este bimestre con la Comisión Federal de Electricidad, logrando la reconexión y el restablecimiento del servicio.

Quedando liberados los dos carriles de la carretera Veracruz-Xalapa minutos después de las 5:30 de la tarde de este viernes, aunque los habitantes insisten en que seguirán solicitando la intervención de los tres niveles para una solución de fondo y evitar llegar a este tipo de acciones que afecta a miles de personas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.