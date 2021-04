Habitantes de Boca del Río en desacuerdo con censo del CAB

Los habitantes de diversas colonias de Boca del Río se manifestaron en desacuerdo por el censo que realizará CAB

En el marco del censo que realiza el CAB de Boca del Río, habitantes de diversas zonas habitacionales pertenecientes a esa localidad externaron su desacuerdo con proporcionar datos personales.

Y sobre todo que puedan tomarles fotografías a sus viviendas, pues las condiciones de seguridad actuales los hace sentir vulnerables.

Al respecto, la señora Rosario Ramírez, habitante del fraccionamiento La Tampiquera, manifestó su desacuerdo en este tipo de labores toda vez que el entorno de seguridad que se vive actualmente no genera confianza para contestar sobre ciertos cuestionamientos y mucho menos para tomar fotografías a las viviendas.

“Yo no estoy de acuerdo en darle ninguna información a nadie. La inseguridad que tenemos en la ciudad, en el estado, en el país, es muy grave para que estén tomando fotografías de los inmuebles, luego esa base de datos está en venta para el mejor postor”, agregó.

“Y, sobre todo, verían una casa grande, pero no saben en ella cuántos viven, a lo mejor es una sola persona o la vivienda está desocupada, no sé, pero yo en forma personal no estoy de acuerdo con proporcionarle mis datos a nadie y mucho menos tomarle fotografía a mi casa”.

Mientras que la señora Lina Arredondo, vecina del fraccionamiento Virginia, consideró que no le queda claro el objetivo de dichas tareas, las cuales, suelen generar costos al erario sin beneficios reales para la población.

“Pues no me convence ese censo que están realizando porque no representa ningún beneficio para los usuarios; solamente hacen más gastos que, al final, el usuario es el que tiene que pagar”

Por su parte, el señor Edgar Galán, residente de la colonia Río Jamapa en Boca del Río, mencionó que, aunque por su zona no han llegado todavía, sí le molesta enterarse de que en este ambiente en el que se desarrolla un proceso electoral decidan hacer el censo.

Pues se presta a muchas interpretaciones, como el hecho de que lo hicieran para obtener recursos para las campañas o que les sirva de mecanismo para incrementar los costos de las tarifas por el servicio, aunado a la inseguridad existente.

“Sí hay cierta inconformidad. Sabemos que estamos en tiempos de campañas electorales, tiempos de que ya se va el ayuntamiento, tiempos de que están aprovechando y quieren sacarle jugo a más no poder, entonces realmente como ciudadano sí es realmente una molestia que quieran tomarle foto”.

“O la van a usar para fines electorales o llegan y te preguntan a lo mejor cuántos viven en la casa para subirte las tarifas y realmente no es el caso”, indicó.

“Tenemos años viviendo en Boca del Río como para que ahorita quieran venir. Han pasado gobiernos y gobiernos y las tarifas han sido las mismas como para que ahorita este gobierno y este ayuntamiento quiera venir a subir las tarifas de agua. Realmente es una molestia”.

Te puede interesar:

Finalmente, la señora Isabel Lobato, de la colonia Ejido 1o de Mayo Sur, dijo no estar de acuerdo en la manera que están efectuando el censo, pues opina que deberían solicitar que las y los usuarios acudan paulatinamente a las oficinas para actualizar sus datos.

Lo cual, daría certeza a lo que están informando en los avisos, pues estas labores se prestan a muchas interpretaciones al hacerlo en un período electoral, de pandemia y de gran inseguridad.

Motivo por el cual, consideró que a gran parte de la ciudadanía no le agradará que les tomen fotografías a sus domicilios.

“Considero que esta actualización para el padrón de CAB deberían de utilizar otro tipo de estrategia como, por ejemplo, que vayan todos los ciudadanos a actualizar sus datos a las oficinas”, indicó.

“De verdad que deberían hacerlo de esa forma porque así no crea falsas intenciones, además, cómo es que se les ocurre ahorita en plena pandemia, en plenas elecciones y con la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, pues deja mucho que decir (…)”, destacó.

“Por otro lado, eso de las fotografías, no le veo el caso. Estamos viviendo muchas inseguridades en todos lados, a nivel ciudad, país y creo que todo mundo siempre piensa en quién viene a visitarte y sobre todo que tomen fotos en tu vivienda, la verdad no. Creo que la mayoría no estamos de acuerdo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen