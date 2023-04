Los guías de turistas que laboran a las afueras de la fortaleza de San Juan de Ulúa, se inconformaron por los cobros indebidos que realiza el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al exigir un pago de 50 pesos extras al boleto de ingreso, para tener derecho de grabar video, dijo Néstor Madrid Vargas.

“Cuando alguien desea hacer uso de una filmación, ya sea a través de un celular o una Tablet o una pequeña cámara de video, debe de hacer un pago de 50 pesos, debo entender que una cámara es entendible, pero un celular con el hecho de que alguien haga un TikTok de tres o cinco segundos, debe de hacer un pago de 50 pesos, o el personal del INAH, le puede requerir el pago o que abandone las instalaciones”, comentó.

El entrevistado dijo que durante los recorridos que realizan al interior de la fortaleza de San Juan de Ulúa, el personal del INAH, de manera constante está advirtiendo a los visitantes sobre esta disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Explicó que se pueden tomar fotografías con Tablet y celular, pero están prohibidos los videos

“Fotos si, todas las fotos que ustedes quieren, con la Tablet o el celular”, comentó.

Guía de turistas se quejan por cobros indebidos para grabar video San Juan de Ulúa

Además, la entrada los domingos, es gratuita para los visitantes nacionales, pero a los extranjeros les cobran su ingreso, algo que no da buena imagen para el turismo que arriba a este lugar.

“El domingo la entrada es libre para nacionales, al turismo extranjero si tienen que pagar la entrada al museo, se supone que se está fomentando la llegada de este turismo”, comentó.

Destacó que ya no hay permisos para que se realicen sesiones de fotos al interior de San Juan de Ulúa, sobre todo de quince años o bodas.

“Anteriormente los mandaban al Centro INAH, a pagar el permiso, cobraban como 3 mil 500 o 4 mil pesos”, comentó.

Concluyó que si ha habido molestias o inconformidades, debido a que anteriormente no se habían realizado estos cobros, pues dijo “en ningún otro lugar se hacían esos cobros, no es abusar es quizás una mal interpretación de los que pueden o no pueden hacer, por ejemplo, que a nosotros nos exigen una credencial de guía y otros entran a ser guías sin ningún permiso y a nosotros nos exigen horas de estudiar”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ