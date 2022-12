Gud Karma Project Veracruz: un movimiento de todos

A través de una entrevista con El Dictamen, el presidente de la fundación Gud Karma Project, Juan Carlos Martínez y el vicepresidente Andrés González, hablaron sobre la importancia de fomentar este proyecto que es por y para todos.

Este movimiento busca generar conciencia entre la sociedad para apoyar a los diversos sectores, desde personas en situación de calle, animales sin hogar, niños sin hogar, entre otros.

“Nuestro camino es ayudar a todos en todos los sentidos y aparte construir cosas permanentes para la gente, baños, regaderas, casas para perros y gatos”.

Gud Karma Project inicia con Juan Carlos, Andrés y su equipo al colaborar con restaurantes de Veracruz para entregar comida de forma gratuita a personas en condiciones precarias.

Asimismo, indicaron que dichas acciones son el inicio de más proyectos en los que buscan apoyar a la sociedad en general.

“Nos juntamos en un principio con la intención de generar contenido positivo en primera instancia, no queríamos pensar más allá, queríamos tener un entendido hacia donde podíamos llevar la misión de hacer el bien puntualmente y con el tiempo fuimos entendiendo que necesitamos mejorar al principio nuestra ciudad, para poder cambiar al mundo necesitas empezar con tu gente”.

Los entrevistados recalcaron la importancia de la colaboración conjunta entre gobierno y sociedad para mejorar la situación actual.

“El nombre Gud Karma es una energía, no es algo particular, es todo, una conjunción, lo que queremos hacer es formar una cooperación en equipo, entre todas las asociaciones, el gobierno y la sociedad, esos tres unirlos con el entendido que, si no lo hacemos nosotros como sociedad, nadie lo hace”.

Además, invitaron al “Pizzatón” que se realizará el sábado 10 de diciembre de frente al Museo Naval de 14:00 a 18:00 horas, donde la meta es recaudar 500 pizzas para que los asistentes puedan disfrutarlas.

Finalmente, sus redes sociales están a nombre de Gud Karma Project, donde invitan a la población en general a sumarse a este proyecto.

