Grupos provida protestan por la despenalización del aborto

Diferentes grupos Provida en Veracruz, realizaron una protesta pacífica en contra de la despenalización del aborto en México, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicha protesta se realizó frente a la Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en las calles de Emparan entre 5 de Mayo y Madero, de esta ciudad, donde fueron colocados tendederos donde fueron colocadas batas blancas con un pañuelo azul cielo, además de pancartas que se pronunciaban en contra del aborto.

Mercedes Mendoza Ramírez, vicepresidenta del Frente Nacional por la Familia, aseguró que estos grupos hacen uso de la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano, para expresar sus ideas.

Destacó que la “objeción de conciencia” es un derecho humano que consta en tratados internacionales, como la libertad de expresión, credo, pensamiento y profesión.

Recordó que la objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes, leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos.

“Lo quieren anular, quieren anular al derecho de la objeción de conciencia de los médicos y personal de salud, con respecto del aborto, en la ley general de salud, está puesto a nivel nacional que tenemos derecho a la objeción de conciencia, porque para la mayoría de los mexicanos el aborto es un crimen, entonces como médicos estamos a favor de la vida, estamos para salvar vidas y no destruir vidas”, comentó.

En caso de desaparecer la objeción de conciencia, se obligaría a los médicos a actuar en contra de sus principios.

En caso de negarse un médico a realizar un aborto, podría haber multas, cárcel o incluso el retiro de la cédula profesional.

“Definidamente es muy grave lo que se pretende imponer, ahorita la intención es que no quiten ese derecho, esperamos que la SCJN realmente sea justa y no elimine este derecho”, comentó.

Agregó que “al menos yo no voy a hacer ningún aborto y si quieren meterme a la cárcel que me metan, yo no haré ningún aborto”.

Destacó que se pueden interponer amparos en caso de que proceda la despenalización del aborto.

Detalló que desde que se legalizó el aborto en el DF, cada año es mayor el número de abortos que se realizan y se despenaliza a nivel nacional, hay mucha promoción disfrazada de un falso derecho de la mujer”, concluyó.

