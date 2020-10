Grupo Reto: Comprometido en el combate al cáncer de mama en Veracruz.

De visita por las instalaciones de EL DICTAMEN, Paloma García Demonte, vicepresidenta de Grupo Reto Veracruz. Aseguró que continúan donando prótesis mamarias, que son elaboradas en Casa Reto México, a través de un laboratorio especializado. Así como el acompañamiento emocional.

Grupo Reto, tiene 35 años de combatir el cáncer de mama en México, y en Veracruz, tres años de apoyar a cientos de mujeres. Con la entrega de prótesis mamarias y el acompañamiento emocional.

“Son prótesis que tienen tecnología, se hicieron en la UNAM, está calculado el peso según la talla, porque no solo es rellenar. Si sirve para la autoestima, para que la mujer se vea y sienta completa. Además tienen un peso para que la columna vertebral no empiece a sufrir deformidad, porque hay peso de un lado y del otro no. Entonces se evitan dolores de espalda”, comentó.

Detalló que las mujeres que se acercan a la Casa Reto Veracruz, ubicada en la avenida Flores Magón Número 164, entre Iturbide y Mina. Pueden acudir a probarse la prótesis mamaria y se la lleva sin ningún costo. Además, se realizan sesiones de grupos, cada 15 días, con las mujeres que acuden a la Casa Reto Veracruz. Ahí pueden externar su experiencia en la lucha por el cáncer.

También se invitan a especialistas como nutriólogos, terapeuta en linfedema, dentista, coach de vida, psicólogos, incluso asesores de imagen. Para que obtengan ayuda sobre todo despejarles algunas dudas sobre la enfermedad. García agregó que “el simple hecho de conocer a alguien que lo pasó y esta bien, es una esperanza enorme. Que vean el testimonio de alguien que lo pasó y que se vea tan bien. Pues dices así lo voy a pasar también, se quitan esos pensamientos de muerte”.

Durante los tras años de haber sido fundado, Grupo Reto Veracruz, ha entregado gratuitamente, más de 100 prótesis mamarias, de todas las tallas. Por ello buscan entre otras cosas el fomento de la autoexploración para detectar el cáncer de mama, al grado de que se convierta en hábito.

Reiteró que el Grupo Reto Veracruz, lanzó la campaña “Ayudar sabe bien” en apoyo a mujeres con cáncer de mama. Donde están participando más de 20 cafeterías, que ofrecerán platillos rosas y un porcentaje de su costo. Será donado al Grupo Reto Veracruz, para la realización de mastografías, ultrasonidos mamarios y prótesis externas.

Dicha campaña se realizará del 9 al 19 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Recordó que el Grupo Reto Veracruz, que encabeza Gina Cano Ayuso, y el DIF de Boca del Río, también realizará el musical rosa. El próximo 16 de octubre a las 21:00 horas, con los cantantes Byron y Gerry, mismo que será trasmitido por Telever y RN La Tropical.

Por ello, existen varios Grupos Retos, en varias partes de la República Mexicana, y en Veracruz, existe desde hace tres años. Las mujeres interesadas en recibir ayuda del Grupo Reto, se pueden comunicar al teléfono 2299 327226.

