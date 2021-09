Autoridades del municipio de Veracruz descartaron que el evento del Grito de Independencia en el puerto jarocho pudiera cancelarse y se pronunciaron a favor de un evento patrio con un aforo controlado e, incluso, dieron a conocer que, en acuerdo con el gremio restaurantero, se procederá a realizar el programa Independencia Peatonal con la finalidad de generar un repunte en sus ingresos.

“Sí, puede ser que sí, ya igual lo platicamos con los restauranteros, va a estar Independencia Peatonal. Ellos esperan que sea una buena fecha en virtud de que cae hacia jueves el día de puente, el día 16, y ojalá puedan tener una buena venta”.

En este tenor, reiteraron que actuarán apegados a la racionalidad, aplicando los cuidados establecidos por las autoridades del sector salud.

Asimismo, afirmaron que se tratará de un evento en espacio abierto con aforo máximo de 200 personas, lo cual no se compara con los miles de aficionados que acudieron al partido de béisbol en el estadio Beto Ávila o a las 5 mil personas que asistirán a un concierto para el próximo sábado en el World Trade Center (WTC) en Boca del Río.

“Lo vamos a seguir exactamente igual, insisto, para mí es un tema de racionalidad. Yo no veo ningún sentido en cancelar fiestas patrias y viene Cristian Nodal el día 11 (septiembre) al World Trade Center con 5 mil personas en un lugar cerrado y hubo béisbol, que creo que ya perdieron, pero hubo béisbol con 10- 12 mil personas, entonces, no veo la racionalidad en sí, un concierto de 5 mil, pero no un evento de 200 en el zócalo para la gente que nos visita vea el danzón”.

Grito de Independencia en el municipio de Veracruz sería con aforo controlado

Por su parte, informaron que en este marco del inicio del ciclo escolar 2021-2022 de los en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CAIC) anunciaron que la niñez que atiende el DIF Municipal de Veracruz regresó a clases presenciales este lunes 06 de septiembre en modalidad híbrida con 821 alumnos y alumnas inscritos en estos centros, en donde se contempla que estos menores asistirán una semana presencial y otra de manera virtual; así también habrá pequeños que sólo tomarán sus clases en línea.

Los grupos se limitaron a una población no mayor a 10 infantes por cada aula, quienes además deberán portar cubre bocas de manera obligatoria, así como el personal además de una careta.

