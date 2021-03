Las mujeres indígenas representan el 39 por ciento de la fuerza laboral agrícola en el estado de Veracruz; esto luego de que sus parejas hayan abandonado sus tierras para migrar a Estados Unidos. Sin embargo, también son víctimas del abuso sexual, físico, secuestro y la explotación laboral; siendo una problemática que ha desatendido el gobierno estatal, dijo Rosa Margarita Castelán Fernández, presidenta de la Unión Nacional de Maíz de la CNPR.

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres”, Castelán Fernández exigió seguridad para las comunidades agrarias; y que se atienda la violación, acoso sexual, secuestro de mujeres indígenas.

“Porque secuestran a las jóvenes para llevárselas a regentearlas a malbaratarlas, venderlas, quedando impunes estos casos porque no reclaman, son violadas en su mismo entorno”, comentó.

Esta situación se registra en las sierras indígenas, por ello, debería de existir un departamento especializado con abogados que presenten las denuncias; que permitan que tengan el derecho a reclamar y defenderse de este tipo de abusos.

Lamentó que no exista ningún tipo de apoyo, ni por parte del gobierno estatal, ni de los diputados y diputadas.

“Yo no he visto que hagan nada, generalmente se dedican hacer lo que hace el gobernador, el partido y como la mayoría ya está monopolizada, que es lo que tenemos que ver. Que haya equidad en los congresos. Que haya equidad tanto de mujeres como hombres”, comentó.

Sin embargo, pese a que las mujeres aportan contribuciones esenciales a la economía rural de varias regiones de la entidad, desempeñando roles de agricultoras, trabajadoras y empresarias; tienen menor acceso que los hombres a los activos, insumos y servicios agrícolas, así como a menores oportunidades de empleo rural.

El campo mexicano está en un proceso de feminización

Rosa Margarita Castelán Fernández, presidenta de la Unión Nacional de Maíz de la CNPR, lamentó que a pesar de que el campo mexicano está en un proceso de feminización que se deriva de la migración de los hombres terratenientes al extranjero, existen dos principales barreras para el acceso de las mujeres a los apoyos gubernamentales: el no contar con una titularidad comprobable de sus tierras y los patrones socio culturales que sitúan a la mujer en un estado de subordinación a las decisiones del hombre.

En específico en el estado de Veracruz, la población rural, era de 30 millones de personas que laboraban en el campo y ahora disminuyó alrededor de 6 millones.

Lo que resta, que corresponde a 24.6 millones de personas que laboran en el campo, un 51 por ciento representan la fuerza laboral de las mujeres; sin embargo solo un 39 por ciento, están activas trabajando las tierras que el marido dejó abandonadas.

“De ese 51 por ciento, 39 por ciento están activas dentro del campo que el marido dejo abandonado. No dejo abandonado, simplemente no había la oportunidad y ahorita con más razón que los programas sociales no son para todos, sino para unos cuantos que tengan partido que sean elegidos por los servidores de la nación. Hay comunidades que no han recibido nada; sobre todo las comunidades indígenas, no es parejo, los programas son generales, pero se están aplicando de manera parcial”, comentó.

Castelán Fernández lamentó que en muchos de los casos los hombres que migran a los Estados Unidos consiguen otra pareja y se olvidan de su familia en México. Otros regresan enfermos, principalmente de VIH, e infectan a sus parejas; de ahí que existen muchas poblaciones rurales en la entidad veracruzana, que registran un alto porcentaje de SIDA.

