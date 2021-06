Grave en el Hospital Infantil de Veracruz, el niño que ingirió veneno en Soteapan

El pequeño Jacobo de siete años de edad, quien el pasado jueves ingiriera, junto con su hermanita de cinco años, un pedazo de pan envenenado en el patio de su domicilio en la comunidad San Antonio, municipio de Soteapan, al sur de Veracruz, se encuentra intubado y en estado grave, informó la madre del menor, Hermila Gutiérrez Gutiérrez.

“Que van a hacer todo lo posible (…) Me dijeron que venía bien porque yo vi que se movía (…) Respira por medio del tanque (oxígeno) (…) Casi no me han dado noticias (…) Se encuentra en estado de gravedad, está en terapia intensiva”, dijo en entrevista.

Este viernes 25 de junio, cerca de las 8:00 de la noche, el niño fue trasladado del Hospital Regional de Coatzacoalcos al Hospital Infantil de Veracruz, conocido como la “Torre Pediátrica” para su atención en donde está siendo atendido por especialistas en pediatría para lograr estabilizarlo.

En tanto, la señora Hermila, madre del infante y de la pequeña de cinco años quien perdiera la vida explicó que, en estos momentos, se encuentra en espera en el albergue del hospital en espera de que los médicos le informen del avance de Jacobo quien se encuentra internado y respirando mediante ventilación mecánica.

Agregó que ya las autoridades de esa localidad se encuentran investigando este lamentable hecho, mientras que su esposo se quedó en Soteapan para hacer los trámites de defunción de su niña y atento de las indagatorias; en tanto, ella permanecerá en Veracruz para estar al tanto del progreso de su hijo quien se encuentra internado en el piso 3 del Hospital Infantil de este puerto.

Te puede interesar:

La señora Hermila Gutiérrez pidió el apoyo de la ciudadanía para que colaboren con ella a fin de financiar algunos de los gastos que se generen por este lamentable hecho, ya que la familia es de escasos recursos. La cuenta para donativos es la 4152 3138 0478 6510 de BBVA a nombre Hermila Gutiérrez Gutiérrez.

Cabe recordar que el jueves pasado los menores jugaban en el en el patio de su vivienda cuando localizaron un pan y lo ingirieron causándoles la muerte a la niña de cinco años y un estado grave a Jacobo de siete, quien hoy se debate entre la vida y la muerte.

Grave en el Hospital Infantil de Veracruz, el niño que ingirió veneno en Soteapan

De acuerdo a versiones de familiares alguien podría haber intentado envenenar a su mascota, sin embargo, quienes hallaron el alimento fueron los pequeñitos hoy en comento.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.