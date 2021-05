Graciela Pérez de León: Vigilaré que los ingresos lleguen al puerto de Veracruz

Esta mañana, la candidata a la diputación del distrito 4 por la coalición Fuerza Por México, Graciela Pérez de León, acudió a las oficinas de esta casa editorial, EL DICTAMEN, para hablar sobre sus propuestas de llegar a la diputación a la que aspira; una de las cuales es vigilar que los ingresos que se destinen a Veracruz, lleguen al puerto.

“Luego las personas no entienden muy bien la labor de un diputado federal. Es básicamente hacer leyes federales; entre esas, hay esperando una de las más importantes que es la de ingresos y la de dirección el Presupuesto de Egresos; aprobarlo en función de lo que se le va a destinar del dinero público a los estados y obviamente a los municipios. Esa es mi principal propuesta, vigilar que los ingresos que se destinen a Veracruz y lleguen al puerto”, declaró.

Lo anterior con la finalidad de que los vecinos de todas estas colonias desde Colinas de Santa fe Buenavista, Chivería, El Coyol, Los Volcanes, Las Bajadas, etc. sean beneficiados con ese presupuesto.

Mencionó que otra labor del diputado es vigilar que se apliquen los recursos. “Me he encontrado cualquier cantidad de comentarios donde me dicen ‘es que vienen, prometen y nunca regresan’ (…). Yo si voy a regresar, porque hay que vigilar que se aplique el presupuesto; y también gestionar obras para mi localidad para todas estas colonias que me van a favorecer seguramente con su voto”, aseveró la candidata a la diputación federal.

Además, aseveró que desde el Congreso hay que legislar para beneficiar a quien los eligió y a todo el país. Dijo también que tiene muchas ideas, pues es promotora de los derechos humanos y sobre todo de la mujer.

“Hemos estado viendo yo veo cada día que en vez de retroceder la comisión de feminicidios y de violencia contra las mujer, va creciendo”, señaló.

Graciela Pérez de León: no hay que esperar que “papá gobierno” nos dé

Pérez de León aseguró que la intención como candidatos de Fuerza por México es el 3 de 3: municipal, estatal y federal; de tal forma que puedan hacer cosas en beneficio de la ciudadanía. Algunas de esas propuestas son fortalecer los cuerpos de seguridad, capacitación buenos sueldos porque son de los peor pagados; exámenes psicométricos y de confiabilidad todos los filtros que deben de pasar. Lo anterior para que, en lugar de tenerle miedo, los ciudadanos le tengan confianza a la policía.

La candidata de Fuerza por México señaló que le apuesta a la educación. Propone empezar a educar en valores en casa y en la escuela desde el kínder.

“La primera formadora es la casa y lo tenemos que entender son los padres los que transmiten estos valores y en la escuela hay que reforzarlos. Enseñar lo que es honestidad, si te quedas con un peso dices ‘ay, es un peso’, bueno pero, es un acto de deshonestidad; eso hay que dejarlo claro. Hay que trabajar por lo que se quiere, no esperar con la mano extendida que papá gobierno nos dé; sino que hay que buscar y sobre todo defender la libertad que tenemos todos de llegar hasta donde podamos llegar, que no nos limiten, dar oportunidades para que el que quiera llegar a ser profesionista la tome”, dijo Graciela Pérez de León.

Ejemplificó el caso de un joven estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV, donde asegura que hay 300 alumnos y de esos 300, sólo 30 reciben el apoyo del Gobierno federal. “Es tan sencillo, no tienen para el camión cómo llegan a la escuela desde un pueblo periférico desde una colonia lejana de la Universidad si no tienen para uno o dos camiones diarios”, apuntó la candidata abanderada por Fuerza por México.

La candidata recordó que fue invitada al proyecto de la coalición Fuerza por México por el licenciado Gustavo Sousa, y aseguró que para este partido no se ha utilizado ni un peso público y las caminatas que ha realizado le ha tocado en zonas muy alejadas y olvidadas por el ayuntamiento.

“Me ha tocado que muchos no sepan que hay elecciones, hay que explicarles y algunas no tienen INE. Es un tema que quizás no les interesa; o a lo mejor alguien va a aprovechar ese desinterés para obtener… Digo, yo no puedo asegurar que estén comprando votos, pero es una práctica que sabemos que existe. Les pido que se cuiden y recuerden que están hablando del futuro de México”.

Votar es una obligación

La candidata aseveró que votar es un derecho y una obligación del ciudadano mexicano a pesar de que no haya sanción de no ejercer el voto. “Hay que hacerlo, si hubo partido y se fueron de fiesta la noche anterior que va a haber veda, acuérdense que no hay venta de alcohol, vaya de todas formas. Las casillas están abiertas hasta las 6 de la tarde; en cualquier ratito van rápido votan y se retiran otra vez a su casa, no les quita tiempo”, señaló.

Aseguró también que “vamos camino al desastre”, de acuerdo con ella, al comunismo. Mencionó que las actuales administraciones nos están llevando al comunismo.

“Salgan a votar, elijan. Yo creo que sí, mucha gente no sabe lo que ocurre, pero si tiene red social alguna que por lo menos chequen, pregunten en indaguen quienes van a ser los candidatos para el lugar donde viven para que vayan y voten. (…) Vayan a votar, no dejen que pase la oportunidad”, dijo Pérez de León.

Señaló que Veracruz padece tres problemas graves: estructura, pavimentación, drenaje y luz y alumbrado público, pues las colonias de la periferia no lo tienen y eso rebota en seguridad, en el crecimiento y el empleo. Cuestionó quién quiere poner un negocio en un lugar que no tienen ni luz, ni tiene una calle pavimentada. “Es un es una cadenita de cosas que se van quedando afuera por cosas de las que debería ocuparse la autoridad municipal con presupuesto que le mande la Federación”, dijo.

Aseguró que esos son los reclamos que ha recibido en las colonias que ha visitado, donde menciona que no se respeta el derecho humano a la dignidad, pues no existe pavimentación ni servicios de agua y luz.

La candidata a la diputación aseveró que la principal tarea del gobierno debería ser el bien común de todos.

“No hagan caso de amenazas de que les van a quitar los apoyos, no es cierto; yo les garantizo y creo que todos los candidatos que están en la oposición hemos sido uniformes al respecto y es esos apoyos no se van a ir. Los viejitos no van a perder sus apoyos; aunque los tengan haciendo colas kilométricas aquí en independencia en el banco del bienestar que se buscarán mecanismos más cómodos a lo mejor tarjetas bancarias, no sé, pero no van a perder sus apoyos. Los estudiantes tampoco”. Señaló que hay que regresar las becas pues la cultura y el arte no son cuestión secundaria sino parte de la formación y desarrollo integral de una persona como el desarrollo físico y el desarrollo intelectual.

Graciela Pérez de León como mujer

Graciela Pérez de León, candidata de Fuerza por México contó que es abogada desde hace 37 años, egresada de la Universidad Cristóbal Colón. “Estudié la primaria en la Josefa la secundaria, el bachillerato en el Ilustre y la Universidad en el Colon; por alguna razón mi papá no me quiso dejar ir a Xalapa, para no sé qué vio pero no me dejó”.

Mencionó que en la universidad estudió becada. Además, tiene una maestría en Derecho Corporativo y muchos cursos, pues cada año procura tomar algún curso para mantenerse actualizada.

Es casada y tiene 8 hijos. “Aunque no quiera estoy bien bien (risas). Oigo a Bad Bunny, por ejemplo, aunque no me gusta; y oigo a Los Panchos, tengo de todo a mi alrededor”, también le gustan las películas de policías

Desde hace varios años para acá, ha sido defensora de las mujeres, colaboró un tiempo en el Instituto veracruzano de las mujeres, donde le tocó ver casos muy tristes.

“Yo soy provida, soy profamilia, respeto todas las preferencias ideológicas de todos; venimos a ser felices en esta vida pero tenemos que ser un marco de respeto hacia los demás y ahí es donde las leyes nos tienen que ayudar a vivir felices, con respeto a todos los demás”, aseveró.

Dijo tener muchos amigos y amigas a quienes aprecia mucho. “Cuenten conmigo si algo necesitan, si algo quieren, si tienen una idea, una propuesta, estoy a sus órdenes. En redes sociales me encuentran rapidito y háganmela saber; y cuando estemos allá en la Cámara de Diputados lo vamos a tomar en cuenta”, dijo la candidata.

Por otra parte, aseguró que, si bien el partido no le ha dado un peso, tampoco le ha puesto límites; se ha mantenido congruente entre lo que dice, piensa y hace. Se dijo a las órdenes de los votantes y de todos los mexicanos, a quienes reiteró la invitación a ir a votar este 6 de junio.

