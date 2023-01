Gracias al redondeo, Once Once recibe donativo de Yepas para ayudar a niños con cáncer

Once Once, es una asociación civil que nace hace 3 años, y la cual se encarga de cumplir deseos a niñas, niños y adolescentes con enfermedades complicadas como el cáncer.

En esta ocasión y gracias al apoyo de tiendas Yepas, recibieron un donativo en efectivo por una cantidad de 40 mil seiscientos cuarenta y cinco pesos, que se debe al redondeo que se realizó en todas las tiendas Yepas, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, explicó Alejandro Ordaz, presidente de Once Once México, en entrevista con El Dictamen.

Aprovechó para agradecer a Yepas y a las más de 40 mil personas que se sumaron a apoyar con 1 peso o 50 centavos.

“Desde el momento que ingresamos como fundación al programa, hubo un seguimiento excelente, puntual, siempre fueron claros y transparentes”, expuso.

Asimismo, agradece a los colaboradores de Yepas por estar siempre incentivando al redondeo y apoyando con la recomendación.

“Como equipo también estaban pendientes de que la gente pudiera donar y siempre hubo una respuesta favorable, siempre sabían de que fundación se trataba, siempre sabían a dónde iban los fondos y gracias al apoyo de Yepas y de todo el equipo, se va a seguir construyendo magia para todos los niños, niñas y jóvenes con cáncer en Veracruz”, expresó.

Por su parte, Cesar Domínguez, coordinador del área de cajas de Capital Humano, celebra que con el redondeo de cada uno de sus clientes y colaboradores, lleguen a un acuerdo en conjunto, a través de su modelo o servicio.

“La parte que lleva Yepas del redondeo es sumamente importante para la cadena, ya que ayudan no solamente a una fundación sino a varias, en cada año apoyan a varias fundaciones y pues para mi es un placer y un honor estar presente y sumarme a esta causa que lleva once once, que es apoyar a cada uno de los niños, de igual manera a los clientes, se les agradece por esta labor enorme que llevan”, agregó.

Finalmente, agradecieron a El Dictamen y a todo el equipo por apoyar y cubrir los eventos, comunicando a la sociedad Veracruz sobre lo que hace la fundación en conjunto con empresas, gobierno y sector privado.

