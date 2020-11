Graban como las grúas del Puerto causaron daños en vehículos.

Una denuncia en redes sociales que al ser remolcado por una grúa al servicio de la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal del Puerto. Las unidades le causaron daños mecánicos.

La denuncia se dio por parte de algunos ciudadanos que observaron como un vehículo Volkswagen tipo Jetta, de color blanco, con placas del estado, era arrastrado, debido a que se encontraba estacionado al parecer en un lugar prohibido en la calle Leopoldo Kiel del fraccionamiento del Maestro, estaba siendo remolcado.

Debido a que se utiliza una grúa inadecuada y no de plataforma, la unidad fue arrastrada y las llantas claramente sufrieron un desperfecto, por lo que podría haber dañado la situación mecánica del vehículo.

No es la primera vez que automovilistas y ciudadanos, se quejan de los daños en unidades particulares que son revolcadas por encontrarse en lugares no aptos para estacionarse y exigen a las autoridades de manera directa a la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, se hagan cargo de los daños y no se laven las manos al señalaran que es obligación de las grúas y las concepción.

