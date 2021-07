-El compromiso para estas fechas era tener el 40% de población vacunada, y apenas se va en 16%

Ante el bajo ritmo de vacunación anticovid en el país, con apenas el 16 por ciento de la población con el esquema completo, y la rápida expansión de la variante Delta, es necesario que el gobierno federal se apoye en los expertos como el IMSS, ISSSTE, Pemex, y en los servicios estatales que tienen amplia infraestructura para aplicar las vacunas, planteó la especialista en Salud Pública, Carolina Gómez Vinales.

Subrayó que la tercera ola de contagios alcanza a México con apenas aproximadamente 21 millones de personas con el esquema completo de vacuna; mientras se mantienen almacenados 17 millones de biológicos sin aplicar.

“El compromiso fue tener en estas fechas vacunados al 40 por ciento de mexicanos, pero esto no se ha alcanzado”, anotó.

Ante ello, reiteró que se debe acelerar la aplicación de las vacunas, que la sociedad muestre más empatía para aplicársela; y que el gobierno federal admita delegar la vacunación en los expertos que son los servicios estatales de salud.

También permitir, sostuvo la maestra en Salud Pública, que cada entidad federativa con sus propios recursos siga vacunando a las personas y no monopolizar su aplicación en los macrocentros; cuyo esquema genera muchas dificultades para quienes están aspirando a ser inmunizados.

No se concluyó la vacunación del personal médico

Refirió que desde diciembre pasado no se presentó ningún plan de vacunación; solo una serie de decisiones conforme se ha contado con el número de biológicos.

Personal médico ni siquiera se terminó de vacunar y luego empezaron a crear grupos de edad excluyendo a los demás.

Consideró que se han dado claras muestras de que fueron en muchos de los casos decisiones políticas y electorales las que han guiado a este gobierno.

Respecto a la propuesta del Presidente López Obrador de regreso a clases en agosto, Gómez Vinales consideró que se ve muy cuesta arriba, ya que las escuelas públicas especialmente no han tenido mantenimiento, no cuentan con los espacios abiertos; en tanto no se ha establecido tampoco ningún plan para que los padres de familia sepan como abordar esta situación.

“Serían demasiadas horas para los niños de encierro, con cubrebocas, y muchas escuelas no cuentan con el agua potable necesaria para la higiene”, alertó.

El pico más alto de la tercera ola será en agosto

Consideró que la salud es un bien muy preciado, de manera que, si toman una decisión administrativa ésta debe ir de la mano con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Desde su perspectiva, el pico más alto de esta tercera ola de contagios de coronavirus, estará justo en el mes de agosto, y probablemente se junte con el pico de octubre cuando aparece el virus de la influenza estacional

“Ojalá que para entonces la vacunación haya avanzado lo suficiente y se logre a la vez mantener todas las medidas de cuidado”.

No obstante, evaluó que al ritmo que se avanza, en tres a cuatro meses apenas se habrá vacunado a la mitad de la población; cuando al día de hoy el compromiso era tener al 40 por ciento de la población vacunada.

El virus, alertó, avanza más rápido que las vacunas y ahora con una variante mas contagiosa.

Recalcó el llamado a la población a seguir utilizando cubrebocas, realizar el lavado de manos, mantener la distancia de metro y medio y evitar lugares concurridos.

