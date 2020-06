Gitana Perla y su canal de YouTube: una experiencia única para ti

Gitana Perla en YouTube.- Esta semana, nuestra amiga Gitana Perla se acerca a nosotros para compartirnos un poco más sobre su trabajo y las plataformas donde podemos encontrarla.

Para esta ocasión, toca el turno a YouTube, plataforma en la que comenzó hace aproximadamente 5 años y que convirtió desde “un pequeño Frankenstein” como ella misma lo llama al canal profesional que es hoy en día donde se puede tener acceso a todo su trabajo.

Gitana Perla en YouTube

“Empecé hace unos cuatro o cinco años, porque yo tenía la idea de mostrarle al mundo una curación real, una limpia o un proceso energético real, donde no tienes que fingir ningún efecto”, explicó al principio de la charla con El Dictamen.

Sin embargo, con el tiempo, el enfoque cambió: “Pero me enfrenté con muchas cosas, no me podía autograbar por ejemplo… y después dije ‘voy a darle un giro’”.

Fue ahí cuando Perla decidió utilizar su plataforma como si fuera un diario: “hay videos míos muy raros, hay uno donde estoy haciendo sopa de cangrejo y pidiendo ayuda porque estaba vivo”, relata con humor la entrevistada.

Pero ese sería tan solo el punto de partida para profesionalizar más cada vez el contenido de su canal, y desde hace un par de años allí puedes encontrar desde rituales reales y los horóscopos dichos por ella hasta oraciones que no son comunes, con más de 100, 200 años de existencia: “oraciones de poder que la gente no conoce.”

Un mágico objetivo

El objetivo, de acuerdo a sus palabras, es compartir un cachito de Gitana Perla trabajando, ya sea cómo limpia, cómo trabaja, cómo da una consulta, etc.

“YouTube es para gente que ya buscó y rebuscó en las redes y en la web y no encuentran contenido original. (…) Que se metan a mi página porque es diferente”.

Sobre todo, relata Perla, busca ayudar a la gente a reconocer el contenido original basado en la verdadera magia: “Ahora cualquiera que pone un video o tiene una cámara, genera una influencia porque todos tienen acceso a internet. Por eso yo me he dado a la tarea de observar el contenido real que hay en la web.”

Incluso nos cuenta que ella misma se ha topado en redes con personas poco preparadas: “El otro día veía una tarotista o pseudotarotista que estaba dando ‘Numerología y colores’ y yo así de ¿cómo que numerología? La numerología es la ciencia de los números en relación a tu frecuencia vibratoria y para sacarla hay que tomar consonantes, cada una tiene un valor, se suma, se resta. Con la numerología puedes ver el tipo de vida, de Karma, de Darma, que tiene un ser humano”.

¿Qué podemos encontrar?

Con más de tres mil suscriptores en su canal, La Bruja de Veracruz, como muchos la conocen, ha ido construyendo una importante red de seguidores que disfrutan del extenso contenido que comparte de manera constante.

“Hay de todo, consejitos de 5 a 10 minutos como coucheando tu vida, diciendo que se vale llorar pero levántate… o sea hay de todo pero principalmente oraciones, decretos y rituales, es una muestra de mi trabajo.”

La garantía, afirma ella misma, es que siempre da la cara y asegura ante quienes la siguen que su contenido es totalmente propio, siendo ella misma quien les habla a la cámara.

“Ahora la tecnología nos da la oportunidad de tener acceso a cualquier contenido. Yo estoy asegurando, dando la cara, porque el contenido que está allí es original, mío, verídico. Yo les pongo las herramientas, las opciones, y ustedes ponen la decisión.”

Voluntad de Dios

Por último, nuestra amiga y asesora esotérica afirma que la página de YouTube, así como todos sus proyectos y plataformas, tienen como fin último motivarse a ser una mejor persona; por lo que deja esta clara invitación a quienes la leen:

“Yo les invito a que se suscriban al canal, pero también tienen la oportunidad de, en cuanto no les agrade algo que ven allí, pueden retirarse sin compromiso. Los que estén van a ser porque Dios quiere que estén”.

No dejes de visitar a Gitana Perla en YouTube y descubre un mundo lleno de magia para ti.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.