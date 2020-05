Gitana Perla: la historia detrás de su magnífico don

Nacida en Veracruz bajo el signo Acuario, Gitana Perla ha sido reconocida en varios lugares tanto del país como fuera de él por su trabajo como asesora esotérica.

Madre de dos hijos y con 9 años de matrimonio, Perla nos abrió las puertas de su hogar para compartir con El Dictamen quién es en realidad y los pasajes de su vida que la han llevado hasta donde hoy está.

Una niña muy especial…

Comenzó a los 16 años a trabajar activamente la energía, sin embargo, desde niña sus padres detectaron en ella peculiares dones que la hacían sobresalir del resto.

“De niña podía mover los objetos con la mirada, con el pensamiento cuando estaba muy feliz o muy enojada, era impresionante. Y me llevaron al neurólogo a México porque no era normal y mis papás se dieron cuenta.”

El neurólogo afirmó que, afortunadamente, todo con su cabeza estaba bien, y aseguró a sus padres que lo que le ocurría era un don: “Y ya para que alguien de ciencia te diga algo así está muy difícil”.

Pero también los expertos les pidieron a sus padres que la canalizaran por el camino del bien, ya que “si llegara a desviarse del camino va a ser como Al Capone o Hitler, porque tiene alcances muy grandes en el cerebro. No ve el mundo como lo ve la gente normal”.

Por otro lado, Perla nació con 6 dedos en cada mano, herencia de la familia de su padre, lo cual expone físicamente la singularidad de su raza. Regularmente, la gente que tiene esta condición en la India, en África y en varios otros lugares son los chamanes de la región.

Además, ella es descendiente de una estirpe de personas que a través de los tiempos se han dedicado a curar, a sanar y a ayudar.

… con unos genes muy especiales

Al rascar un poco en su árbol genealógico, hacia sus ancestros, nos encontramos con que su bisabuela materna es una orgullosa indígena pura mexicana, mientras que su bisabuelo fue un español con sangre árabe.

“La mezcla de estos genes, europeos con indígenas, me han permitido gracias a Dios gozar del conocimiento y de los dones aztecas, con el conocimiento ancestral. Pero por otro lado el europeo me permite la lectura de cartas, el manejo de la bola de cristal; porque son culturas muy diferentes e incluso atemporales.”

Por ello, gracias a la información genética por parte de ambos padres, se le fueron dadas las condiciones para nacer con los dones que le han sido otorgados.

“No soy alguien que nació y dijo un día ‘Yo quiero ser bruja’ y se puso a estudiar. Yo ya estudié después, para perfeccionarme, pero lo traigo en la sangre igual que mis hermanos.”

Un alma con misión

Entre una de sus anécdotas más memorables de la infancia, que asomarían a lo que se ha convertido hoy, se encuentra una que recuerda aún con sus padres, la cual en su momento causó gran conmoción dentro de su familia.

“Tenía 10 años y el cuarto de mis papás estaba climatizado, llegué de la escuela, lo prendí y me dormí. Cuando llegan mis papás preguntan por mí, les dicen que estoy en su cuarto y ellos van a tocar. Intentan despertarme, la puerta tenía seguro, tocan la puerta y no despierto (…) por la ventana me gritan y tampoco despierto. Por los gritos de desesperación de mi mamá llegaron incluso los vecinos, patearon la puerta, me movían con un palo a través de la ventana y nada.”

A través de sus memorias y las de sus papás, recapitulan que en ese momento, por la situación, todos asumían que estaba muerta, por lo que entraron con un hacha, tirando la puerta en pedazos. Todo eso pasó en un transcurso de entre 3 y 4 horas y, cuando por fin lograron abrir la habitación, su papá se sentó junto a su cama, le tomó la mano, le dijo “mi amor” y ella despertó.

“Es impresionante el no poder escuchar cuando estoy dormida. La explicación que a mí me han dado personas que se dedican a lo mismo que yo es que mi espíritu necesitaba hacer alguna misión y entonces es como una muerte sin morirte. Es decir, sigo respirando pero mi espíritu no está en mi cuerpo y es por eso que no escucho”.

Perla afirma que, por lo regular, ella no guarda ningún recuerdo de lo que sucede con su espíritu durante esos momentos, todo es negro.

Escuchar: un arma de doble filo

Sin embargo, de día le pasa lo contrario, ya que al concentrarse puede lograr escuchar a largas distancias e incluso entiende idiomas que no conoce cuándo se trata de una situación importante donde necesita entender realmente lo que le dicen.

“Y es bien difícil porque los seres humanos estamos acostumbrados a hablar sobre la otra persona cuando recién se va, hacer algún comentario bueno o malo. Entonces, los dones que Dios me regaló, porque no te puedo decir que los agarré de otra parte, Dios me los regaló, te hacen tener bien poquitos amigos. Porque puedes ver de verdad cuando alguien te miente, cuando te está diciendo te quiero por obtener algo de ti; te permite conocer en realidad a las personas.”

Gitana Perla: sus primeros pasos

Durante su adolescencia, la dicotomía de su persona sorprendía a muchos, ya que por un lado sobresalía siempre en sus estudios, era parte del cuadro de honor y de la escolta, participaba en concursos de matemáticas, oratoria y teatro, era la niña modelo. No obstante, por otro lado, su actitud rebelde salía también constantemente a flote.

“Era la niña que reportaban por traer la falda muy corta, me la doblaba y la pegaba con diurex, la que fumaba atrás de los salones, la noviera… fui muy noviera hasta que me casé. Entonces es como un choque muy fuerte”.

A los 16 años comenzó a dar sus primeros pasos con sus compañeras de la prepa, quienes le platicaban sobre sus problemas y ella les decía la razón por la que ocurrían, resultando siempre verdad.

“Entonces, como yo tenía una moto y la usaba mucho para irme de pinta, necesitaba dinero para la gasolina y comencé a dar consultoría con mis amigas de la prepa, con las cartas, con el tarot, incluso con la lotería. Y luego empezaron con que ayúdame con mi novio o a pasar esta materia y me di cuenta que podía”.

Decisiones

Ella quería estudiar Filosofía y Letras, pero debido a la etapa compleja que su familia estaba pasando económicamente, tuvo que permanecer en Veracruz y elegir una carrera que pudiera estudiar en el puerto.

De esta forma, Perla se decantó por estudiar la carrera en Comunicación en la Universidad Veracruzana, a pesar de haber sido aceptada también en la UNAM para la misma carrera.

Sin pelos en la lengua

En la actualidad, se describe a sí misma como una persona sensible, voluble y que tiene como objetivo en la vida ser feliz. A ella no la limitan los estándares de la sociedad, y gracias a su labor su sentido de la responsabilidad ha crecido de manera importante.

“Mientras avanzas en esta área espiritual, es verdad que puedes sentir el dolor ajeno”.

Siempre de manera honesta y directa, hecha mano de sus propias palabras para mostrar con orgullo su verdadero ser.

“Me defino como una persona sincera, no tengo pelos en la lengua, si me caes bien wow, pero si me caes mal no puedo fingir. Y me gusta mucho lo que hago, desde los 16 años trabajo la energía, lectura, magia (…) y pues me siento contenta”.

Pero esto apenas comienza

Te invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes, donde más adelante te compartiremos la segunda parte de esta entrevista a profundidad con Gitana Perla.

Allí, nos cuenta la forma en que descubrió que en su otra vida fue una gitana, cómo ha sido para ella desarrollar esta labor mientras continúa siendo esposa y madre, así como los lugares a los que la ha llevado su trabajo. De igual forma, revela las visiones exitosas que ha tenido, entre las que destacan la caída de las Torres Gemelas y el día que ella asegura se terminará la situación actual de coronavirus.

