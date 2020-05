Gitana Perla: la Bruja de Veracruz

En la primera parte de la entrevista con Gitana Perla conocimos muchos detalles sobre su infancia y adolescencia, la forma en que descubrió su don y algunos retos a los que se ha enfrentado por él. Ahora, en esta segunda parte, ella nos cuenta más sobre su labor y la forma en que comenzó a ejercerla profesionalmente hasta convertirse en la famosa “bruja de Veracruz”.

Una pequeña mirada al pasado

Gracias a estudiar comunicación y a los contactos de su padre, Perla se hizo de un merecido lugar en Radio Fórmula en la Ciudad de México, dónde tuvo la oportunidad de colaborar con grandes del espectáculo. Sin embargo, desde ese momento, ella ya era consciente de su esencia.

“Desde el 2000 comienzo a firmar como Gitana Perla, incluso cuando entré a Radio Fórmula en Recursos Humanos tuvieron que darme otra hoja porque firmé como ‘Gitana Perla’ en lugar de solo poner mi nombre y apellido”.

Su don para ese entonces no había ni mucho menos desaparecido, incluso cuenta algunas de las travesuras que durante la prepa fue haciendo gracias a la energía que podía mover con su mente.

“En la prepa, a un novio le encantaba llevarme al billar y me explicaba ‘esta bola debe pegarle a esa y tiene que meterse en ese hoyito’, entonces yo me sentaba en una mesa enfrente para mover las bolas y que mi novio ganara”.

Estas y otras pequeñas acciones “rebeldes” como tirarles el borrador a los maestros en clase fueron tan solo el inicio del desarrollo de sus dones.

En la actualidad, y después de recibir opiniones de expertos que le afirmaban que se desgastaba al hacer este tipo de movimientos de energía, solo lo hace involuntariamente cuando sus emociones se desbordan. Sin embargo, ella misma afirma que eso la ha llevado a “tronar” ventanas, espejos e incluso pantallas de televisión.

Gitana a través del tiempo

Durante la universidad, la ahora asesora esotérica vivía con el que entonces fue su pareja y, mientras ella dormía, él tuvo una experiencia única al hablar con todas sus vidas anteriores.

“Estaba yo dormida y al otro día me dijo que comencé a hablar dormida y que pasaron un montón de mujeres por mí, en plan: ‘hola, soy Claudia, viví en tal año y yo siempre estoy junto a Perla’, por ponerte un ejemplo”.

Pero de entre todas las mujeres que pasaron por su cuerpo esa noche, hubo una que capturó su atención y cambió su futuro para siempre: “entre ellas pasó una gitana y luego, más adelante, conozco a un caballero que llegó a una consulta y mi cerebro empezó como a funcionar sólo, y el de él también”.

De acuerdo con el relato de Perla, poco tiempo después pudo confirmar gracias a ese hombre que en otra vida ella también había sido una gitana y él había sido algo suyo.

“Nos sentamos en el suelo a leerle las cartas, la habitación se empezó a llenar como de bruma fría y eso fue algo muy sorprendente para ambos. Era de noche, entonces no quise seguir, me dio miedo. No lo corrí pero le dije que se retirara junto a la persona con la que iba”.

Confirmar lo que se es

Pero el hombre no pudo aguantar las ganas de verla de nuevo y descubrir de una vez por todas la razón de ese lazo especial e inexplicable que los unía.

“Llega a mi casa y cuando lo vi entrar algo de mí me jaló hacia él, como un imán. Y era un hombre muy distinto a mis gustos regulares: era moreno, pelo chino, nada que ver con mis gustos (…) Nos volvemos a poner a leer las cartas y me doy cuenta de que no puedo concentrarme, se despierta mi novio y… yo creo que él notó algo raro entre él y yo y entonces esta persona me dice ‘es que a mí me llegan muchas ideas a la cabeza ahorita’ y a mí me pasaba lo mismo; entonces el que era mi novio nos dio un cuaderno a cada quien y nos pidió que anotáramos todo lo que nos llegara a la cabeza.”

La sorpresa más grande de todas se la llevaron cuando, al terminar cada uno de escribir por su lado, le regresaron dichas libretas a su expareja, quien comenzó a leer lo que parecía ser un diálogo entre las dos personas.

“Era algo como ‘-Hola, mi señor. Caballero, bienvenido. -Hola, fulana, tanto tiempo sin vernos. -Es un placer, mi corazón palpita de emoción. -El mío también, que ganas, que gusto…’ O sea, ¡era una plática entre él y yo!”

11 S, una videncia inesperada

En el 2001, mismo año en que confirmó su identidad como gitana, Perla tuvo una de sus primeras y más importantes videncias junto a un grupo de amigos.

“Antes del 11 de septiembre, como el 5, tuvimos una visualización. Cuando digo tuvimos es un grupo de compañeros de la universidad y yo, y vimos la imagen de Bin Laden y supimos que algo iba a pasar. Y lo tomamos como paranoia porque mi mamá en ese momento estaba en Nueva York”.

“Después, cuando ocurre el 11 de septiembre y la foto de Bin Laden empieza a parecer en la tele y en todos los periódicos dijimos: ‘¡hey, es el señor que vimos en la visualización!

Gitana Perla asegura que no le gusta explotar la cuestión de videncia pero cree firmemente que sólo se le ha dado cuando Dios así lo indica.

¿Qué hay del coronavirus?

De acuerdo con sus propias videncias, Gitana Perla asegura saber el día exacto en que terminará la situación por coronavirus a nivel mundial.

“Yo tengo información a partir de mis videncias de que todo esto se va a acabar el 27 de diciembre de este año.”

Perla asegura que lo que se enfrenta actualmente en el mundo entero a causa del COVID-19 se trata de una depuración, la cual se asemeja a otras que han quedado registradas en la historia como las plagas de Moisés, el diluvio, la peste negra y muchas otras.

“Cada periodo de tiempo el mundo necesita una depuración ¿por qué? porque el ser humano comienza a perder el sentido y creer que él es su propio Dios, dejan de tener temor. Entonces es necesaria la depuración y la fe. Y no es porque tengamos un Dios malo, es cuestión de nuestras propias acciones.”

Siempre de la mano de Dios

Agregó también que son las crisis como estas las que sacan lo peor y lo mejor de nosotros como seres humanos y que, a pesar de lo difícil que pueda ser mantenerse tanto tiempo con la familia, Dios toma en cuenta la bondad de nuestros corazones.

“Esa es mi filosofía, que la oscuridad está vencida ante en poder de la luz. Porque cuando Dios manda hasta el diablo obedece. No soy una bruja común, yo me baso (y eso me lo enseñó mi madre que Dios la bendiga) en que no hay poder más grande que el de Dios.”

Madre antes que bruja

Perla está a tan solo unos meses de cumplir 9 años de haber unido su vida por lo civil y en una boda azteca con la de su esposo. Y si bien está enfocada a seguir con su carrera ayudando a muchas más personas, el ser esposa y sobre todo madre tiene un papel protagónico en su vida.

“Yo toda la vida quise vivir con mis hijos, y hasta hace apenas un año estoy viviendo con el mayor de ellos. Y por la pandemia ahora también estoy viviendo con el más chico, estamos todos juntos, mi esposo y mis dos hijos.”, cuenta emocionada.

“El sentirme mamá es más bonito que sentirse bruja. Entonces para mí un reto personal era eso, que mi hijo me tuviera la confianza de mamá, porque por mucho tiempo- como yo salí embarazada en la universidad, mis papás cuidaron a mi hijo- entonces por mucho tiempo él no me decía mamá, me decía Perla”.

Siempre tuvo la necesidad de que le dijera “mamá” y ahora que su hijo, con 19 años, finalmente lo hace, el hecho llena de alegría su vida. Disfruta plenamente de ser mamá y eso va siempre primero para ella.

Casos de éxito

“Tengo muchos que Dios me ha permitido hacer. Una niña que nació con un hoyito en el paladar; primero fue un reto hacer que naciera porque fue un embarazo de alto riesgo, pero la curamos- cuando digo la curamos me refiero a mis espíritus y yo, a Dios- y se le cerró el hoyito”.

Otro, uno de los más memorables de su trayectoria y del cual nos habla en el video, es el de una niña que tenía Lupus y hace seis meses logró superarlo. Al ser cuestionada sobre cómo lo hace, Gitana Perla comparte un poco de sus métodos.

“Es por medio de la petición directa a Dios, algunas veces son rituales como baños, meditaciones. Pero en sí el ritual que yo elaboro lleva a los pacientes a la consciencia de que somos los creadores de nuestra propia realidad. Entonces, si tu fe es lo suficientemente fuerte puedes sanar, si crees que Él te va a sanar.”

Otro de sus métodos es orientar a sus pacientes para hacer oraciones y meditaciones en hebreo y arameo, dando gracias por sus vidas y limpiando sus chakras; además de su propia oración directa con Dios.

Todo es energía… más no todo es brujería

Es por ello que antes hace una consulta para identificar si la enfermedad que se está viviendo necesita de un doctor, se trata de un karma que viene de otras vidas o se trata de un tercero que le envió una mala energía provocándole el mal.

“Yo no puedo andar por el mundo diciendo que curo lupus, en ese momento se me permitió porque esa niña tenía esa enfermedad por cuestiones de otras personas (…)”.

Ella misma, por ejemplo, tiene una sobrina que nació con parálisis y asegura que la razón por la que ella no puede cambiar su condición es porque fue voluntad de Dios.

Para cumplir óptimamente con su labor, Perla es una persona que constantemente lee y se prepara, todo con el objetivo de tener respuestas verdaderas.

“No me canso de repetirlo, todo es energía más no todo es brujería (…) Soy tan humana como tú y como cualquier paciente que viene a buscarme”, aseveró Gitana Perla en la recta final de la entrevista.

¿Y a los que no creen…?

Para aquellos escépticos que, incluso después de conocer su historia, no creen en lo que ella hace, les dirige este significativo mensaje:

“Mientras crean en Dios o en un ser superior, no importa que no crean en mí, porque él se va a encargar de actuar en sus vidas.”

Con estas palabras, Perla nos despide pero tan solo por esta semana. Te invitamos a seguir al pendiente para descubrir mucho más de tu amiga, Gitana Perla.

