Generadores de Negocios, presente en “Los retos de ser una mujer empresaria”

En el marco del desayuno empresarial organizado por el grupo Generadores de Negocios, se llevó a cabo la charla denominada “Los retos de ser una mujer empresaria”, a cargo de la líder inmobiliaria y de la construcción Paty Gutiérrez de Velasco Urtaza, en conocido hotel del centro histórico de la ciudad de Veracruz.

En el sitio, la presidenta de Generadores de Negocios, Sania Bello Escobar, destacó que esta conferencia forma parte de las estrategias de capacitación y liderazgo que incentivan las sinergias entre el gremio empresarial en Veracruz.

Por lo que, esta experiencia vino a enriquecer diversos aspectos de muchos de sus integrantes, pues la contadora pública les compartió su experiencia de vida, los retos alcanzados como empresaria, desde el Grupo Gutiérrez de Velasco del cual aún forma parte.

“Nos habló de lo importante que es la contabilidad y la buena administración desde tu empresa, que es base saber interpretar estados financieros para entender cómo estamos cómo empresa”.

Expuso que Paty Gutiérrez de Velasco es una empresaria nacida en el puerto de Veracruz que, desde pequeña tuvo la pasión de practicar deporte, tanto, que alcanzó un nivel olímpico; pero, en el camino tuvo un mal sabor de boca, pues enfrentó algunas malas experiencias.

Por invitación de la familia, se involucró a la actividad profesional, pues anteriormente la mujer no tenía tanta participación y menos contaba con estudios a nivel universitario, sin embargo, ella pudo realizar la licenciatura de Contaduría Pública y Auditor; así como una Maestría en Finanzas en la Universidad Cristóbal Colón (UCC).

“El chiste de la vida es convivir en todos los aspectos de la vida” fue una de sus frases al referirse de que no hay que descuidar a la familia, los negocios, el bienestar propio, la sociedad. Tener un buen equilibrio en todo.

“El negocio requiere atención, pero también tu vida personal y familiar, debemos aprender a equilibrarla”, narró Bello Escobar.

Agregó que, otros de los tópicos abordados en esta plática con empresarias y empresarios, fueron los relacionados con: la capacitación constante como clave del éxito de una empresa; separar la amistad de los negocios, pues se lleva el riesgo de dejar de supervisar; así como el aprender a desarrollar la habilidad de recurrir al cierre de la empresa cuando ésta ya no es redituable.

“Debemos de apoyar a los trabajadores diciéndole cómo hacer mejor su trabajo, haciendo equipo con sus compañeros, y ver su bienestar. Supervisar para que no haya faltas de administración (…) Hay que saber hasta dónde se debe de crecer. No hay que quitar todo al negocio y no darle todo al negocio. Buscar un equilibrio”.

De la misma manera, explicó que en este encuentro se expusieron puntos esenciales, en torno al manejo de situaciones de crisis, pues no se puede saber cuándo llegarán los malos tiempos, por lo que siempre hay que estar preparados para cuando estos surjan.

Finalmente, mencionó que otro de los aprendizajes compartidos en el ámbito empresarial es el hecho de involucrarse con la comunidad y apoyarla; mantener un acercamiento con el gremio, con el gobierno, a fin de externarles sus necesidades y preocupaciones, de qué forma generar sinergias, con el objetivo de alcanzar el bien común y el mejoramiento de la sociedad.

