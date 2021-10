Gaseros califican de populista la decisión de AMLO de reducir los precios del gas LP

La Asociación de Distribuidores de Gas del Centro del País, encabezada por Enrique Cházaro Mabarak, calificó de populista el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reducir el costo de gas LP en todo el país, con el argumento de apoyar a los sectores más desprotegidos.

El entrevistado recordó que, a partir del primero de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió sujetar el precio del gas LP, a control oficial, es decir, hoy en día quien fija el precio del gas, es el gobierno federal, siendo el único producto en México, sujeto a precio oficial.

Enrique Cházaro Mabarak. Foto: Javier Tello

“Lamentablemente el gobierno federal lo bajó como medida populista, no con un sustento económico sólido, no podemos ir en contra de la oferta y la demanda, no podemos ir en contra de la globalización y hoy en día se está fijando de acuerdo a conveniencias del gobierno federal, para la población”, comentó.

Te puede interesar:

Explicó que, a partir del primero de agosto, el precio del gas LP, bajó tres pesos con cincuenta centavos, y hoy en día ya subió más de 3 pesos con 50 centavos, a consecuencia de que los precios internacionales son los que mandan y no la voluntad de un gobernante.

Por esta situación, el sector gasero padece un demerito importante, que se irá resarciendo a medida en que vayan ajustando los precios.

Se descartan realizar paros o protestas en el estado de Veracruz, similar a la ciudad de México, debido a que existe un modo diferente de distribución del gas doméstico, donde existe a que existe una figura no reconocida llamada “comisionismo”, que no existe en provincia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.