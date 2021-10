Gas Bienestar podría llegar a Veracruz en 2022 anuncia Rocío Nahle

En su visita por el puerto de Veracruz y, sin precisar fecha exacta, la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, anunció que, el Gas Bienestar podría llegar al estado de Veracruz el próximo año, por lo que ya Petróleos Mexicanos (PEMEX) realiza las acciones pertinentes para hacer llegar este beneficio primero a la ciudad de México y, posteriormente, en 2022 moverse a otras entidades de la república mexicana.

“Y ahí Pemex está haciendo su programa para cubrir primero, ciudad de México y, el próximo año, moverse a otros estados de la República. – ¿También en Veracruz? – Sí, por supuesto. – ¿Cómo para cuándo? – No sé, no quiero decirles una fecha y que no se vaya a cumplir”, dijo en entrevista en conocido café porteño de la zona del Malecón.

La funcionaria explicó que este gobierno determinó, primero, ofrecer el servicio del Gas Bienestar a la ciudad de México debido a los altos costos a los que este producto llegaba al consumidor final, pues al haber diversos intermediarios el precio del combustible se volvió inaccesible para las familias de esa parte del país.

Te puede interesar:

“El programa que se tiene del Gas de Bienestar es primero cubrir la ciudad de México, es donde traíamos el impacto más alto, porque en la CDMX existe algo que se llaman ‘comisionistas’. Aquí en Veracruz, el dueño de la gasera es que lleva el tanque de gas a las casas, en la ciudad de México no; en el centro, el gasero le vende a un comisionista, el comisionista le vende a la gente y esto incrementó muchísimo, por eso entramos primero en ciudad de México”, sostuvo la funcionaria.

En otros temas, Nahle García señaló que actualmente se aboca a sus labores como titular de la SENER, por lo que todavía se desempeñará en sus funciones por tres años dentro de dicha área antes de aspirar a otro cargo público.

“Tenemos mucho trabajo, tanto Cuitláhuac como gobernador, quedan tres años muy fuertes para trabajar aquí y yo tres años que tengo que terminar todo el programa energético del presidente, entonces, en eso estamos aplicados”

La secretaria estuvo acompañada en conocido café del Malecón de Veracruz, por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y otros funcionarios.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.