Gas Bienestar combatirá el huachicoleo y ofrecerá precios justos: diputada

El proyecto de Gas Bienestar es un gran reto, sin embargo, también una gran oportunidad para las familias mexicanas, dijo Dorheny García

La propuesta de la creación de una distribuidora de gas licuado de petróleo (LP) de bajo costo, dependiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que se identificará como Gas Bienestar es un gran reto, sin embargo, también una gran oportunidad para las familias mexicanas, consideró la diputada federal del grupo parlamentario de Morena, Dorheny García Cayetano.

“Me parece que es una gran oportunidad. Sí es un reto, por supuesto, pero si lo logramos en un corto tiempo, va a ser un beneficio para todas las familias que consumimos gas y gasolina y que somos casi todos”, afirmó en entrevista.

Asimismo, la legisladora destacó que otros de los beneficios que traerá consigo la creación de esta nueva empresa pública que pretende, en una primera etapa, distribuir combustible a zonas populares de la Ciudad de México, será la generar una competencia apegada a la legalidad, a la transparencia, que no lucrará y que favorecerá de manera importante a combatir la corrupción, tal como es el caso del “huachicol” que tanto ha afectado a la industria.

“Ha sido muy complejo, incluso, erradicar el huachicol de raíz. Hay empresas, hay que decirlo con todas sus letras, que no reportan qué es lo que están trasvasando, ingresan con una cantidad, ingresan con un cargamento y evidentemente no corresponde a lo que traen. Vienen de un punto, van a distribuir en otros, con una lógica muy errática y que, al momento de las revisiones, por supuesto que no las cumplen y que no las pasan, entonces, que el estado mexicano, tenga la oportunidad de acercar sin hacer negocio, porque finalmente es un negocio y eso es lo que representa, un gran negocio para empresas nacionales y extranjeras o extranjeras con nombres mexicanos”

En este tenor, la congresista refrendó que el compromiso del gobierno de la 4T es el combate a la corrupción y Gas Bienestar representará un modelo de práctica económica y de competencia, pero, sobre todo, un verdadero beneficio a las finanzas familiares

“Pues evidentemente, el estado tendrá, no que lucrar, sino que tratar e distribuir a mejor precio y a mejor rapidez, porque tiene una infraestructura mayor que cualquier empresa, porque es el estado mexicano”, aseveró la diputada.

Gas Bienestar combatirá el huachicoleo y ofrecerá precios justos: diputada

Por su parte, y en torno algunos señalamientos del sector privado sobre que el Gas Bienestar podría impactar en la negativamente en la competencia y a las finanzas públicas, violando el principio de igualdad; la legisladora federal aseguró que no se puede competir contra la ilegalidad, ni el estado mexicano ni las empresas y es en ese punto en donde habría que dirigir la mirada a fin de que todos los sectores tengan un modelo de competitividad dentro del marco legal y no tratando de quitar los aranceles y no tratando de darle vuelta a la ley.

“Siempre alguien, no digo que los que mencionas, pero siempre que alguien esté por fuera de la ley y esté tratando de ingresar al país con combustóleos, con combustibles y no reportan lo que traen, van a tener un menor reporte e incluso en lo que pagan para el ingreso y eso les va a permitir tener mayores márgenes de ganancia”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.