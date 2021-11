Fundador de MOCi emprenderá acciones jurídicas contra dirigentes no reconocidos

El fundador del Movimiento Civil Independiente “MOCi va Contigo AC”, Oliver Olmos Cabrera, reiteró que toda acción jurídica, y actividad que realicen las personas que se han presentado como nuevos dirigentes de la agrupación, carece de toda validez jurídica, y están cometiendo probables delitos de usurpación de funciones.

Subrayó que Jesús López Peña no está reconocido ni aparece en el acta constitutiva original, mientras que la asamblea que Rafael Gómez Casas dice que realizó “carece de toda validez porque no fue convocada por el presidente en funciones y no estuvieron 4 de los 6 socios fundadores de la asociación”.

En una misiva dirigida a los miembros, socios e integrantes del Movimiento Civil Independiente, “MOCi Va Contigo A.C”, Olmos Cabrera explicó que en función del acta constitutiva, y con base en sus estatutos, él es el presidente legítimo de la Asociación y el único que puede convocar a una asamblea.

Puntualizó que para hacer cualquier modificación o cambio de la mesa directiva tendría que estar firmada y aprobada en el acta de asamblea por la mayoría de los asociados fundadores asentados en el acta constitutiva.

Ante ello, subrayó que Jesús López Peña no está reconocido como presidente del MOCi, ni aparece en el acta constitutiva original, tampoco en la Segunda protocolización legamente realizada en la notaría No. 61.

Además, aseguró que la asamblea que Rafael Gómez Casas dice que realizó carece de toda validez porque no fue convocada por el presidente en funciones y no estuvieron 4 de los 6 socios fundadores de la asociación.

Puntualizó que ya se llevó a cabo bajo la legalidad de los estatutos y del Código Civil la revocación del poder que tenía el licenciado Rafael Gómez Casas y que se les expulsó de la asociación tanto a él como a Lourdes Mireya Hernández Cortés, como se demuestra en documento de asamblea notariados.

Por ello, sostuvo, toda acción jurídica, y actividad que las personas descritas intenten realizar, carece de toda validez en tanto estarían cometiendo probables delitos de usurpación de funciones, simulación de actos jurídicos, fraude y uso indebido de marca, además de daño moral recurrente.

Por lo consiguiente, remarca Olmos Cabrera, atendiendo las facultades y atribuciones conferidas en los estatutos de la Asociación, procederá a realizar las acciones jurídicas correspondiente contra quien resulte responsable, por difamación y daño moral a nombre de MOCi va Contigo A.C.

