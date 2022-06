Fundación Once Once cumple los deseos más especiales a menores con cáncer

La fundación Once Once se ubica en la ciudad de Veracruz y su objetivo principal es cumplir los deseos más especiales a los menores con cáncer, con la finalidad de brindarles alegría y felicidad.

Con más de dos años desde su fundación y con 12 sueños cumplidos, los integrantes de la organización buscan difundir sus actividades para continuar recibiendo apoyo.

Foto: Oscar Curro.

De acuerdo con Alejandro Ordaz, el fundador de Once Once, los niños, niñas y adolescentes seleccionados tienen dos opciones de deseos a cumplir: “quiero ser” y “quiero conocer”.

“En quiero ser se convierten en lo que quieren ser cuando sean grandes: modelos, bomberos, policías, el cielo es el límite, mientras que, en quiero conocer ellos conocen a alguien que admiran o puede ser un lugar, una ciudad o un parque de diversiones”, apuntó.

Foto: Oscar Curro.

Ixchel Monteagudo, coordinadora de los deseos, explica que, ellos no les preguntan a los niños y niñas cuál es su deseo, ya que, la información la obtienen durante las reuniones que mantienen con ellos.

“Nosotros primero contactamos a los niños, generalmente es por alguien del staff y se hace en el hospital, esto es para decirle a sus papás que queremos conocerlos y ser sus amigos, después armamos un grupo de voluntarios y les asignamos al niño o niña con el que van a trabajar esta temporada, una salida casual, generalmente a la playa, la alberca o comer, la intención de esta salida es que los voluntarios podamos conocer al niño o niña para averiguar cuál es su deseo para que todo sea sorpresa para los niños y sus familias”, agregó la integrante de Once Once.

Foto: Oscar Curro.

Susej Monteagudo quien es coach líder agregó que, el deseo que más la ha marcado es el de Ramón, un niño de 12 años con osteosarcoma, al cual le cumplieron sueños como ser chef, pasear en autos modificados y conocer el estadio Azteca.

“Comenzamos a ver todo el cambio que hubo en él y pues si fue un niño que cambió muchísimo en ese momento en especial porque le abrimos el panorama”, señaló durante la entrevista.

Por su parte, Oscar Curro, quien es el encargado de imagen y redes sociales habló sobre el proceso de Post Wish, donde le entregan al menor un video e imágenes de todas las actividades que realizaron con su deseo.

Foto: Oscar Curro.

“Es cuando ya entregamos todo el material, cuando se despide Once Once del niño, niña es la última salida con el niño o niña, cuando se entrega todo el material, porque en el transcurso de la primera salida yo me encargo de seguirlos y documentar todo, en videos o fotografías (…) queda como un recuerdo para ellos, es para que aferren a esos recuerdos cuando la situación sea más difícil”, agregó Oscar.

Foto: Oscar Curro.

Finalmente, los integrantes de Once Once, invitaron a las personas que sigan sus redes sociales y visiten su página web, donde publican las necesidades que tienen para cumplir los deseos de los menores. En Facebook se encuentra como @once.onceofical y en Instagram los puedes encontrar como once.onceoficial y no olvides visitar su página web www.11once.org .