• Presentan a candidatas a diputadas federales

La mañana de este lunes, el partido Fuerza por México denunció diversas agresiones mediáticas en su contra, así como de aspirantes y candidatos a cargos de elección popular. De la misma manera, aseguró no ser comparsa o satélite de otras fuerzas políticas como Morena; como contrapeso hacia banderas de oposición, ya que, se trata de una fuerza autónoma integrada por gente buena, responsable y de trabajo, afirmó la secretaria de organización del Comité Directivo Estatal (CDE) de dicho partido, Alejandra Lara, en el marco de la presentación de candidatas y candidatos de la zona metropolitana.

Fuerza por México denuncia agresiones mediáticas, asegura no ser comparsa de otros partidos

“Si nosotros fuéramos comparsa o satélite de los partidos políticos fuertes no estaríamos aquí. Otra, no habría la persecución política que ha habido en ciertas zonas del estado y del país contra quienes simpatizan o militan con el partido para debilitarlo. (…) Ha habido de manera puntual ciertos periodicazos, ha habido mucha agresión mediática hacia algunos compañeros de nosotros (…) ha habido varios comentarios, no ha habido nada oficial. (…) Todo se ha quedado en indicios, pero nada frontal”, explicó.

Fuerza por México no es comparsa de otros partidos, aseguran

En rueda de prensa y sin dar pormenores, indicó que, aunque a la fecha no han sido ataques frontales, todo se ha quedado en lo mediático; sin embargo, han sugerido a quienes se sienten afectados a que denuncien ante las instancias correspondientes.

La secretaria de organización informó que el partido tendrá representación en toda la entidad veracruzana, en donde recientemente registraron de manera oficial 20 candidaturas a las legislaturas federales y además se analizan los perfiles para las y los aspirantes a las alcaldías y diputaciones locales, aunado a las listas que van a enviar tanto a los comités directivos estatales y nacionales para su aprobación.

“Lo de los candidatos, viene el proceso como ustedes saben, el OPLE da del 02 al 16 de abril para registrar candidatos a alcaldías. No les puedo adelantar nada, dado que estamos aterrizando unas cuestiones. Hay quienes se les hizo la invitación e hicieron a bien tomárnosla y después viene el proceso de las diputaciones locales.

Te puede interesar:

Igualmente, la entrevistada resaltó que tienen un 90% de representación en todo el estado y a la apertura de dicha fuerza política se lograron 250 mil afiliaciones, por lo que, de manera paulatina, se han adherido adeptos interesados en formar parte de este equipo donde se le ha dado gran impulso a al género femenino ya que hasta ahora este segmento encabeza cerca del 70 por ciento de las candidaturas para este proceso electoral.

Alejandra Lara dijo que confían en la legalidad de las instituciones electorales y que las normativas son justas; así también, comentó que abrirán sus puertas a personas que hayan militado en otros partidos, pues “el principio político no es el fin”.

En el acto, se presentaron a las candidatas a la diputación federal por el distrito 12, Edith Cervantes; la candidata a diputada local por el distrito 16, Bárbara Galindo; la candidata a diputada federal por Huatusco, Claudia Beauregard; candidata a diputada federal 13, Claudia Vélez; el aspirante a la alcaldía porteña, Gustavo Souza Escamilla, entre otros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.