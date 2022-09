Las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad veracruzana Y que han provocado severas inundaciones, no afectaron iglesias o parroquias señaló el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Ahorita yo no tengo noticias directamente de algo así de concreto, yo no puedo decirlo porque no tengo noticias, pero espero que no haya una cosa así de grave, seguramente en más de una si ha habido problemas de inundación, pero así de graves no”, comentó.

Con respecto a la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, no se han presentado ningún problema de inundación, luego de que recientemente se realizó el mantenimiento de una parte del techo, donde se registraban algunas goteras.

Fuertes lluvias no han afectado parroquias en Veracruz

Por lo que se descartan las filtraciones en la estructura de la Catedral de Veracruz.

“De hecho hicieron un arreglo en la parte de arriba, el último arreglo fue precisamente por las goteras, hasta ahorita no ha habido afectaciones”, comentó.

Briseño Arch, pidió a la población veracruzana a ser solidarios con las familias que han sido afectadas con las fuertes inundaciones registradas en varias partes de la entidad veracruzana, como el municipio de Alvarado.

“Volvemos a lo mismo, el ser solidarios el uno con el otro y buscar de que manera se les puede apoyar, para que esas personas que han sido afectadas puedan seguir con su vida”, comentó.

En específico, la Diócesis de Veracruz aún no tiene planeado la instalación de un centro de acopio, en beneficio de las familias de Alvarado, debido a que se pondrá en contacto con los sacerdotes de ese lugar, para ver que acciones se podrían emprender en breve.

En caso de existir el apoyo, sería a través del Grupo Cáritas Veracruz.

