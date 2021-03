¡Fuera Grupo MAS! Exigen frenar cortes y elevadas tarifas por el servicio

¡Vamos a dar la lucha para cancelar la concesión al Grupo MAS! ¡Fuera Grupo MAS! ¡Fuera Grupo MAS!, fueron los reclamos de los integrantes del Movimiento Ciudadano Independiente (MOCI) al manifestarse el mediodía de este lunes por la avenida Independencia del centro histórico de Veracruz, del Tranvía del Recuerdo al Zócalo, para exigir al organismo poner un alto a los cortes de agua y a las elevadas tarifas por el servicio.

Marcharon por las calles del centro histórico de Veracruz. (FOTO: Alina Krauss)

Respaldados por el Colegio de Abogados de Veracruz, los manifestantes argumentaron que llegarán hasta las últimas consecuencias en material legal, ya que la situación resulta insostenible para las familias porteñas y ninguna autoridad ha mostrado voluntad para resolver este problema, tal como lo expresó durante el recorrido el presidente de Compromiso México Transparente A.C., y miembro fundador del MOCI, Oliver Olmos Cabrera.

“Vamos a llevar a juicio político a la autoridad responsable de esta situación porque no se puede quedar esto así. Vamos a seguir presionando y vamos a poner las denuncias penales para que los políticos corruptos piensen cada vez que van a ejercer una acción que afecte al pueblo de Veracruz por llevarse un dinero indebidamente”.

Presidente de Compromiso México Transparente A.C., y miembro fundador del MOCI, Oliver Olmos Cabrera.

Lamentó que la ciudadanía de las diversas colonias se encuentre en el hartazgo, pues esta protesta representa una afrenta contra la corrupción que impera en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, Jesús López Peña, perteneciente al grupo de Atención Ciudadana Veracruz-Boca del Río e integrante del MOCI, explicó que el motivo de este movimiento pacífico es el externar su disgusto con el organismo del agua, al que calificó de “voraz” ya que, pese a la mala calidad del agua que suministran se atreven a cobrar tarifas inaccesibles, aunado a ello, recriminó que el alcalde de Veracruz no tenga la voluntad para intervenir y dar una solución satisfactoria a las familias afectadas, pese a los oficios enviados al ayuntamiento.

“Queremos que el presidente municipal se dé cuenta de que hace falta un poco de sensibilidad, un poco de ejercicio político por parte de él, para que actúe como debe de ser. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ya él ha dicho que no puede porque no quiere ser el patrón sustituto. Si él quiere, no lo va ser”.

Agregó que, recientemente se aprobó un amparo a fin de que no se corte el suministro del vital líquido a la ciudadanía que no haya pagado por el servicio, sin embargo, el Grupo MAS, el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) y los gobiernos han sido cómplices y omisos pese a que esto está establecido en artículos de La Ley de Aguas para el Estado de Veracruz y de que es un derecho humano.

Finalmente, indicó que a la fecha se han interpuesto 70 denuncias ante la Fiscalía y pretenden hacer lo propio en los siguientes días.

