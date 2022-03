Frida Arellano se registra como candidata a Reina Infantil del Carnaval  

Con alegre fandango, se realiza el registro formal de Frida Arellano como candidata a Reina Infantil del Carnaval de Veracruz 2022

Al expresar su gran emoción por participar en su máxima fiesta de Veracruz y en medio de un majestuoso fandango y gran entusiasmo, la mañana de este jueves, la pequeña Frida Arellano Ochoa, de seis años de edad, quedó registrada formalmente como candidata a Reina Infantil del Carnaval de Veracruz 2022, evento que se llevará a cabo del 1 al 5 de julio de este año en la zona conurbada.

Para esta contienda, su distintivo es el color blanco y aspira a lograr la corona de la máxima festividad de las y los veracruzanos.

“Me emociona ser Reina del Carnaval, me gusta mucho el carnaval, he ido a todos. Quiero ser Reina del Carnaval, desde chiquita les he dicho y aquí lo cumplí”, manifestó la chiquitina.

Vestida de jarocha y rodeada por familiares y amistades que portaban los mismos atuendos, Frida hizo su entrada a ritmo del son jarocho bailando el “Querreque”, “La Bamba”, entre otros sones, para después, recorrer el Zócalo de Veracruz hasta las oficinas del Comité Organizador.

El certificado de registro le fue entregado por el presidente de dicho Comité, Luis Antonio Pérez Fraga, quien aprovechó para felicitarla por su entusiasmo y amor a Veracruz.

En este marco, Frida dio una pequeña muestra de su talento como bailarina de son jarocho, pues siempre está rodeada de música y arte al ser nieta del arpista Felipe Ochoa, uno de los integrantes del trío “Chalchihuecan” de los hermanos Ochoa, con una gran trayectoria artística en el puerto de Veracruz y quienes musicalizaron la presentación.

Frida es la cuarta candidata con registro oficial, pues anteriormente, hicieron lo propio las menores: Abisai Hernández con el distintivo rosa, Aimar Renteral con el morado y Pamela con el distintivo azul rey.

Cabe mencionar que las convocatorias para la Corte Real Infantil aún se encuentran abiertas y pueden ser consultadas a través del sitio: www.carnavaldeveracruz.com/convocatoriareyesinfantiles2022.pdf.

